Loro Parque quiere juntar seis orcas en sus piscinas con el aval de Canarias y en contra de la autoridad científica

El zoológico pretende recibir a los dos ejemplares de Marineland, el parque cerrado en Francia por la ley contra el maltrato animal. Expertos franceses apuestan por enviarlos a un santuario ante ''la tendencia al cierre de delfinarios en el hemisferio occidental''

Uda #1 Uda
No se cómo se permiten estás cárceles acústicas. Y la mierda de gente que paga por ver animales en cautiverio
Psicópatas con niños la mayoría.
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
#1 Es un crimen, pero para muchos es la única manera de ver animales vivos, por eso tienen tanto éxito ese tipo de parques y zoológicos.
Uda #3 Uda
#2 los ves en fotos y ya.
Un crimen es defender las cárceles de animales para poder ser vistos vivos??
Probable y posiblemente más veré un leopardo de las nieves y jamás iría a un puto zoo a verlo aunque fuera gratis y estuviera a diez minutos de mi casa.
