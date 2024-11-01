Loro Parque quiere juntar seis orcas en sus piscinas con el aval de Canarias y en contra de la autoridad científica

El zoológico pretende recibir a los dos ejemplares de Marineland, el parque cerrado en Francia por la ley contra el maltrato animal. Expertos franceses apuestan por enviarlos a un santuario ante ''la tendencia al cierre de delfinarios en el hemisferio occidental''
| etiquetas: orca , zoo , loro parque , tenerife , maltrato , animal
Psicópatas con niños la mayoría.
Un crimen es defender las cárceles de animales para poder ser vistos vivos??
Probable y posiblemente más veré un leopardo de las nieves y jamás iría a un puto zoo a verlo aunque fuera gratis y estuviera a diez minutos de mi casa.