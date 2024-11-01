edición general
10 meneos
51 clics
Lord Draugr: Se hizo millonario cazando estafas| Gotham City Research

Lord Draugr: Se hizo millonario cazando estafas| Gotham City Research  

Evix era una proveedora de software para aseguradoras. Bueno, de hecho era líder de su sector. Desarrollaba CRMs, pasarelas de pago y de facturación para aseguradoras. Pero a pesar de ser los líderes, LAASEC los estaba investigando por maquillar sus cuentas. Por si fuera poco, Microsoft les preparaba una demanda por plagio y una oferta que Goldman Sacho, para adquirirlos vendía de un hilo. Vamos, que las cosas no podían ir a peor. Es broma. Claro que podían ir a peor, de eso va el vídeo. De repente, un día apareció de la nada curioso informe ti

| etiquetas: gotham city research , evix , lord draugr
9 1 0 K 79 tecnología
5 comentarios
9 1 0 K 79 tecnología
Pertinax #1 Pertinax *
Hay Lord Draugr, hay meneo. Me lo guardo para la noche.
4 K 66
#3 Dav3n
#1 Si lo apoyas tú está claro que es otro tipo del que huir, me vas a disculpar.

Tanta vehemencia de un NAFO recalcitrante huele raro de lejos...

Y éste además es de los que disculpan a BlackRock...

Digamos que si hay Pertinax apoyando meneos en plan fan... Salgo corriendo xD
1 K 28
Pertinax #4 Pertinax *
#3 Estás fatal, colega. Pero mal, mal. Sin acritud tampoco. Positivo por las risas. xD
0 K 17
gustavocarra #2 gustavocarra
Tiene un vídeo en el que habla del oscuro pasado de la Wikipedia. Todo se reduce en que originalmente se alojaba en Bomis. Es algo que siempre comento en mis charlas. Luego la comunidad española, específicamente de España, presionamos para que se gestionara desde una charity. Eso no lo cuenta. Ojo con el sensacionalismo.
1 K 29
woody_alien #5 woody_alien
#0 una oferta que Goldman Sacho, para adquirirlos vendía de un hilo

Goldman, igual que Meneame, es un sacho vendehilos.
0 K 12

menéame