Lope Afonso reitera el interés del Cabildo para acoger La Vuelta a España en Tenerife: "Yo no blanqueo a nadie"

“También dije que, por prudencia y por lo sucedido en estos días, seguiríamos en contacto con las organización y las entidades federativas del deporte en la medida en que esta iniciativa nos interesa siempre y cuando se garanticen criterios de seguridad, organización y logística”, ha señalado el vicepresidente insular en rueda de prensa por acuerdos de consejo de gobierno, donde ha aprovechado la ocasión para “aclarar” el anuncio dado este martes.

| etiquetas: cabildo , lope afonso , vuelta ciclista , tenerife
6 comentarios
MellamoMulo #1 MellamoMulo
“Mi posición personal es de condena absoluta a lo que sucede en Gaza, a la barbarie que se está dando, a la masacre de población civil. Condena sin paliativos. Yo no blanqueo a nadie: Ni a Israel, ni a Hamás, ni al régimen de Maduro, ni a Rusia, ni a Bildu. No tengo problemas de coherencia entre lo que pienso y hago”, ha dicho.
Otro hijodeputa que equipara la muerte de civiles inocentes a Hamás :ffu:
4
Bretenaldo #2 Bretenaldo
#1 lo que está haciendo Israel es peor que lo que hizo Hamás, simplemente por la magnitud. Aun así, la frase cobra sentido, pues blanquear a Hamás es perfectamente criticable.
0
loborojo #3 loborojo
#2 No solo la magnitud, también la crueldad de quien se sabe impune, IDF piensa que pide hacer lo que quiera sin ninguna consecuencia, igual que los colonos de Cisjordania y toda la sociedad sionista
0
MellamoMulo #5 MellamoMulo
#2 por supuesto. Pero no me trago el anzuelo. Nadie está blanqueando Hamás porque Hamás no está en la ecuación. Los únicos que están poniendo Hamás en la ecuación son los prosionistas porque Hamás es la excusa, como los talibanes lo fueron en Afganistán, o las "armas de destrucción masiva" lo fueron en Irak
...y ya poner Maduro, Rusia y Bildu en la misma frase que Israel y Hamás dice alto y claro cual es el nivel
0
#4 Toponotomalasuerte
Hay mucha pasta en sobres en la organización de eventos y eso el cabildo lo sabe bien
0
#6 egonfal_
Como no, la derecha burguesa Canaria....peores que los peperos.
0

