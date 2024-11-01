Lope Afonso reitera el interés del Cabildo para acoger La Vuelta a España en Tenerife: "Yo no blanqueo a nadie"

“También dije que, por prudencia y por lo sucedido en estos días, seguiríamos en contacto con las organización y las entidades federativas del deporte en la medida en que esta iniciativa nos interesa siempre y cuando se garanticen criterios de seguridad, organización y logística”, ha señalado el vicepresidente insular en rueda de prensa por acuerdos de consejo de gobierno, donde ha aprovechado la ocasión para “aclarar” el anuncio dado este martes.