edición general
16 meneos
16 clics
Logroño podría adjudicar el espacio central de las fiestas a un ultra condenado por asociación ilícita

Logroño podría adjudicar el espacio central de las fiestas a un ultra condenado por asociación ilícita

Benito Marín fue condenado a dos años de prisión por un delito de lesiones con agravantes racistas y xenófobas, en un procedimiento que documentaba diversas agresiones previas.

| etiquetas: logroño , fiestas , ultra , benito martín
13 3 0 K 168 actualidad
1 comentarios
13 3 0 K 168 actualidad
#1 trasparente
Es que mis queridos riojanitos son muy, muy de derechas.
0 K 7

menéame