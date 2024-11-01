Logran crear un fluido que puede almacenar energía solar y luego liberarla como calor meses después (ING)

Investigadores de la UC Santa Barbara y UCLA lograron un avance en el almacenamiento térmico solar molecular (MOST). Inspirados en cómo el ADN se daña por el sol, crearon un combustible líquido reutilizable basado en pirimidona. Este sistema alcanza una densidad energética de 1,65 MJ/kg, duplicando a las baterías de litio. A diferencia de intentos previos, es estable por meses y no requiere solventes tóxicos. Aunque aún debe mejorar su absorción de luz solar y eficiencia cuántica, promete calefacción renovable de larga duración.
Realmente es muy interesante y con un gran potencial, quedan muchas cosas por hacer, pero demonios, poder almacenar en una "balsa" el exceso de los paneles solares de una casa para luego usar esa energia por la noche seria la leche... y ya no te digo para procesos industriales grandes.