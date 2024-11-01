·
Localizador mundial de barcos
VesselFinder es un sitio web gratuito de seguimiento de buques AIS. VesselFinder muestra la posición de los buques y el tráfico marítimo detectado por la red AIS global en tiempo real.
ocio
#1
cocococo
Ahora mismo estoy en la costa, al lado de un muelle, y veo muchos barcos que no figuran en VasselFinder. Será que no tienen activado el sistema AIS, supongo.
1
K
25
#3
Cuñado
#1
¿Con las luces apagadas y una zodiac al lado? Están faenando.
0
K
9
#2
Professor
#0
, es lo mas revolucionario que he visto desde
www.marinetraffic.com
.
1
K
20
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
