Localizador mundial de barcos

VesselFinder es un sitio web gratuito de seguimiento de buques AIS. VesselFinder muestra la posición de los buques y el tráfico marítimo detectado por la red AIS global en tiempo real.

#1 cocococo
Ahora mismo estoy en la costa, al lado de un muelle, y veo muchos barcos que no figuran en VasselFinder. Será que no tienen activado el sistema AIS, supongo.
Cuñado #3 Cuñado
#1 ¿Con las luces apagadas y una zodiac al lado? Están faenando.
Professor #2 Professor
#0 , es lo mas revolucionario que he visto desde www.marinetraffic.com .
