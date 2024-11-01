·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7330
clics
Pantomima full - ex - futbolista
7660
clics
El desternillante hermanamiento con los tuiteros turcos tras las amenazas de Trump: "No quedará un español calvo, es nuestro deber"
5597
clics
Marc Giró, a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Hiláis muy fino con Pedro Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha en este programa"
4161
clics
Caldos "de pollo" con menos de un 1% de pollo: FACUA compara la composición y precios de una treintena de variedades
6177
clics
El grupo neonazi Núcleo Nacional sorprende con este tuit sobre el pulso entre Pedro Sánchez y Trump: "Más patriota 'Dirty Sánchez'..."
más votadas
719
La mayoría de los españoles rechaza el ataque a Irán y apoya la posición del Gobierno de Pedro Sánchez
527
El detalle más escalofriante en el ataque estadounidense a un buque naval iraní (inglés)
565
Rutte se vuelve a arrodillar ante Trump: “La OTAN es una plataforma para que EEUU proyecte su poder”
613
Marc Giró, a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Hiláis muy fino con Pedro Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha en este programa"
425
La fragata de Irán hundida regresaba de unos ejercicios navales en los que participó Estados Unidos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
92
clics
Localizador mundial de baños públicos
Página para encontrar el retrete público más cercano a tu localización.
|
etiquetas
:
retrete
,
baño
,
público
,
mapa
6
2
0
K
72
ocio
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
2
0
K
72
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
rubencho
*
Mola. Me gustaría que en España hubiese más baños públicos. Lo flipo cuando voy a otros países y lo bien cuidados que están.
Creo que el formato app sería mejor
Edito: no padezco de próstata que yo sepa
2
K
17
#2
Pertinax
#1
En la práctica, España es uno de los países con más baños públicos de facto en el mundo.
0
K
20
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Creo que el formato app sería mejor
Edito: no padezco de próstata que yo sepa