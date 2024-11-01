edición general
Localizador mundial de baños públicos

Página para encontrar el retrete público más cercano a tu localización.

rubencho
Mola. Me gustaría que en España hubiese más baños públicos. Lo flipo cuando voy a otros países y lo bien cuidados que están.

Creo que el formato app sería mejor
Edito: no padezco de próstata que yo sepa
Pertinax
#1 En la práctica, España es uno de los países con más baños públicos de facto en el mundo. :troll:
