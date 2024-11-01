edición general
13 meneos
19 clics
Localizado en buen estado Ayan, el niño de 4 años que había desaparecido en Zaragoza

Localizado en buen estado Ayan, el niño de 4 años que había desaparecido en Zaragoza

La Policía Nacional ha localizado este viernes en buen estado a Ayan Emrah I., un niño de cuatro años que estaba en paradero desconocido. Según ha informado Heraldo de Aragón, el menor estaba tutelado por el Gobierno de Aragón y residía junto a su madre, Lavinia D., en el centro de menores tutelado por el Gobierno de Aragón. Por ello, desde un principio la investigación apuntaba a que la joven se lo habría llevado a algún otro lugar sin autorización. Ella sigue en paradero desconocido.

| etiquetas: ayan , niño , desaparecido , zaragoza , 4
10 3 0 K 149 actualidad
4 comentarios
10 3 0 K 149 actualidad
Meneador_Compulsivo #2 Meneador_Compulsivo
"Desaparecido"
2 K 34
taSanás #3 taSanás
#2 seguro que hay un libro de estilo que dice qué palabras usar cuando es el padre y cuáles cuando es la madre
6 K 70
Artillero #4 Artillero
#2 como Maduro, que está desaparecido...:ffu: :troll:
0 K 10
Marsela #1 Marsela
Pobre crío, cuánto me alegro de que se haya resuelto bien su búsqueda.
1 K 23

menéame