Localizado en buen estado Ayan, el niño de 4 años que había desaparecido en Zaragoza

La Policía Nacional ha localizado este viernes en buen estado a Ayan Emrah I., un niño de cuatro años que estaba en paradero desconocido. Según ha informado Heraldo de Aragón, el menor estaba tutelado por el Gobierno de Aragón y residía junto a su madre, Lavinia D., en el centro de menores tutelado por el Gobierno de Aragón. Por ello, desde un principio la investigación apuntaba a que la joven se lo habría llevado a algún otro lugar sin autorización. Ella sigue en paradero desconocido.