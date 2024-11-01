El lobby israelí: 20 años después, con John Mearsheimer (inglés)  

El experto en relaciones internacionales John Mearsheimer se une a Max Blumenthal, de The Grayzone, para hablar del vigésimo aniversario de su innovador libro, escrito junto a Stephen Walt, «El lobby israelí y la política exterior estadounidense». El debate tiene lugar en el contexto de una guerra de Estados Unidos contra Irán que parece haber dado la razón a la tesis del lobby israelí. Blumenthal contará también con la participación de Aaron Mate para debatir sobre la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que está sumiendo a la...