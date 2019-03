Un lobbista bancario para regular los bancos

El sistema de puertas giratorias que permite circular —sobre todo a los hombres— entre el sector privado y público está tan integrado en el funcionamiento de las instituciones europeas que el nombramiento de José Manuel Campa no ha suscitado ninguna crítica. Y todo fruto de la práctica habitual, de la misma normalidad de las prácticas del poder, de la misma lectura del mundo. No es de extrañar que no haya cambiado nada en el mundo financiero y fuera de él desde la crisis de 2008. Las mismas personas, salidos de los mismos círculos.