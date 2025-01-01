Mañueco no pide el Nivel 3 de emergencia para no tener que reportar a Marlaska

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha negado este lunes que se halle sobre la mesa del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, la opción de elevar la situación de emergencia a nivel 3, que supondría ceder la gestión al Gobierno central, porque "es muy evidente" que "no se pondrían a disposición más medios" de extinción y "lo que cambiaría es que reportarían al ministro Marlaska".