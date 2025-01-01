edición general
Investigué cada intento demócrata de detener el fascismo en la historia. La tasa de éxito después de que los fascistas fueron elegidos fue del 0%. -ENG-

En 1933, los conservadores alemanes creían que podían controlar a Hitler. Dos años después, los ejecutaban en sus propias casas. Pasé semanas investigando esta cuestión, buscando desesperadamente contraejemplos, esperanzas, algún momento histórico en el que se hubiera logrado detener a los fascistas tras ganar elecciones. Esto es lo que descubrí: Una vez que los fascistas llegan al poder democráticamente, nunca han sido destituidos democráticamente. Ni una sola vez. Jamás.

| etiquetas: fascismo , democracia , historia , eeuu
#1 mancebador
Es cierto, las ideologías totalitarias jamás abandonan el poder voluntariamente una vez lo han alcanzado.
Feindesland #2 Feindesland
#1 Pinochet lo hizo. Pero su ejemplo no da pie a que otros lo hagan.
satchafunkilus #7 satchafunkilus *
#2 #3 #4 ninguno de los dos llegó al poder democráticamente, que es de lo que habla el artículo.
#5 Grandpiano *
#1 Así es. De todo el espectro político.

Curioso que el autor mencione a Orban en Hungría y no a Putin en Rusia.
#4 blacar
jajajaj ... en 10 min ya han salido dos ejemplos ... pero el autor "buscando DESESPERADAMENTE" no encontro NADA!
#3 cocococo *
España es una dictadura democrática atada y bien atada por Franco, supongo.
#6 Pepepistolas
Y Uruguay?
