Investigué cada intento demócrata de detener el fascismo en la historia. La tasa de éxito después de que los fascistas fueron elegidos fue del 0%. -ENG

En 1933, los conservadores alemanes creían que podían controlar a Hitler. Dos años después, los ejecutaban en sus propias casas. Pasé semanas investigando esta cuestión, buscando desesperadamente contraejemplos, esperanzas, algún momento histórico en el que se hubiera logrado detener a los fascistas tras ganar elecciones. Esto es lo que descubrí: Una vez que los fascistas llegan al poder democráticamente, nunca han sido destituidos democráticamente. Ni una sola vez. Jamás.