El juez Peinado imputa a Begoña Gómez y su asesora por malversación y las cita a declarar de nuevo en septiembre
Pese al rechazo del Tribunal Supremo a su pretensión de investigar al ministro Félix Bolaños por este mismo ilícito, ha resuelto imputarlas a ambas
etiquetas
peinado
begoña gímez
actualidad
40 comentarios
Comentarios destacados:
#15
Malversación a alguien que ni es funcionario ni autoridad pública
#1
obmultimedia
Lo de este señor es de traca, aun sin pruebas tira para adelante.
10
K
77
#2
Quel
#1
Que tu quieras creer que "no hay pruebas" porque es el relato de la
y el de los hooligans de esta web, no significa que no haya pruebas suficientes como para imputar a la susodicha y citarla a declarar.
10
K
-43
#7
obmultimedia
#2
No, no las hay, el juez lo que busca son titulares con ella sentada en el banquillo para usarla de arma politica contra Sanchez.
"La mujer del presidente imputada, es insostenible, tiene que dimitir ya" Asi funciona el Lawfare.
5
K
61
#16
valandildeandunie
#2
Solo con ver que solo te votan positivo los subnormales de esta web significa que no, que no hay suficientes pruebas.
2
K
22
#29
Leon_Bocanegra
#16
jajajajajaja antes de mirar los votos ya sabía cuál era uno de ellos. De hecho mi último strike fue por decírselo abiertamente y sin miramientos. Bueno, no le dije subnormal. Le dije "puto subnormal de mierda".
0
K
12
#31
Nusku
#16
Y eso que todavía no ha votado el alfa del grupo.
0
K
8
#30
Galero
#2
No se puede malversar sin gestionar dinero público. Sólo busca titulares y desgaste, porque saben que hay gente como tú que no distingue un delito de un geranio pero aprovechará para echar toda su bilis.
1
K
12
#32
Leon_Bocanegra
*
#30
decir que no distingue un delito de un geranio es como decir que él cree que Begoña cometió un delito. Y no, dice lo que dice porque es de derechas y tienen que acabar con el perro sea como sea, para que sus amos entren a saquear España. Y si para eso tienen que hacerse el tonto y que los demás piensen que no distingue un delito de un geranio, pues se hacen el tonto.
0
K
12
#3
laruladelnorte
#1
Lo de este señor es una vergüenza para la judicatura,un año lleva el cabron y sigue y sigue...
5
K
77
#5
Quel
#3
No debe de ser fácil luchar contra todo un gobierno corrupto. Dale tiempo ...
Los papeles de Bárcenas tampoco salieron de un día para otro.
5
K
-6
#6
laruladelnorte
#5
Un año lleva como cerdo buscando trufas...
5
K
70
#8
Quel
#1
Te devuelvo el negativo.
3
K
4
#11
Macnulti_reencarnado
#1
los honorarios los prefieres en cacahuetes o en whiskas?
2
K
-14
#23
reivaj01
#1
Yo creo que lo de tirar "palante" ahora se lo han "sugerido" para tapar un poco la maravillosa gestión de los incendios.
0
K
11
#15
valandildeandunie
Malversación a alguien que ni es funcionario ni autoridad pública
5
K
75
#25
obmultimedia
#15
A Peinado le da igual la prevaricacion, a la que acabe con su introspeccion ya habra cumplido su cometido y ya se podra jubilar, la pelota ira a otro juez afinador ( o no) que nada mas sentarla en el banquillo y sacar miles de titulares, al cabo de los meses archivaran la causa pero ya habra sido usado como arma politica para desgastar mas aun la imagen de Sanchez.
3
K
33
#27
Galero
#25
El hijoputa se está inmolando por el PP para dejar la vida resuelta a su hija. Para dos días que le quedan en el convento...
Y algo patológico tiene que haber a mayores.
2
K
36
#40
UNX
#15
No es raro, solo hay que recordar lo que dijo el TS cuando Peinado intentó que investigasen a Bolaños: "ni un mínimo respaldo indiciario que permita acordar la incoación de causa penal contra el ministro".
Sabe que no puede caer más bajo, no hay más.
1
K
31
#10
XtrMnIO
El juez ídolo de los tontos y la linde.
4
K
57
#12
Macnulti_reencarnado
#10
el juez repudiado por los gilipollas a los que les gusta que les roben.
2
K
3
#18
XtrMnIO
#12
Anda!! Un obrero pobre de derechas!! Me dejas echarte mis fluidos? Total, estarás acostumbrado...
1
K
23
#35
Nusku
#18
En una de sus múltiples personalidades dice que vive de las rentas, o sea, un niño de papá que no ha dado palo al agua en su vida.
Eso sí, también tengo que decir que una de sus grandes "virtudes" es la mitomanía.
0
K
8
#33
Leon_Bocanegra
#12
y por qué dices que repudiais al señor juez?
0
K
12
#36
Macnulti_reencarnado
#33
a tu ritmo, no fuerces galán.
0
K
8
#37
Leon_Bocanegra
#36
estoy preocupado macnulty, hace mucho calor para beber vinagre del tiempo. Meterlo al frigo antes de beber, que mirad lo que escribis. Estais perdiendo la puta cabeza de tanto vinagre caliente.
0
K
12
#38
Macnulti_reencarnado
#37
galán, ya te dije que los imitadores no se comen una mierda en este mundo. Reflexiónalo. A tu ritmo. No fuerces.
0
K
8
#39
Leon_Bocanegra
#38
No, si esto no va de comer. Es sobre la bebida. El vinagre caliente no es bueno así, a palo seco.
0
K
12
#13
Leon_Bocanegra
El que pueda hacer, que haga.
Aplaudid derecharras, aplaudid el hecho de que un juez pueda por sus santos cojones llevar a juicio a la mujer del presidente de un gobierno.
Que el día que le toque a la mujer de un muerto de hambre (osea a la nuestra) ya veréis que risas.
Sigamos permitiendo que esa gentuza con toga hagan lo que les dé la gana que ya verás cuando en vez de ir contra un poderoso ,vaya a por nosotros , unos mindundis.
Va a ser todo un descojone.
3
K
53
#17
Antipalancas21
Ese "juez" al que no quieren ni sus propios compañeros, una vergüenza para la judicatura y no es el unico.
1
K
32
#28
Galero
#17
La culpa la tienen los jueces y su corporativismo.
1
K
12
#21
autonomator
Lo que más lamento de está historia es que los jueces le dejen hacer a su antojo. No tienen ningún respeto por la institución de justicia.
1
K
28
#22
Macnulti_reencarnado
#21
en la URSS si que sabían impartir justicia.
0
K
8
#24
autonomator
#22
¿un golpe de calor?¿tedio estival?¿un cromosoma raruno?... al final va a ser algo en el agua que bebéis, seguro.
0
K
16
#34
Macnulti_reencarnado
#24
espero que ganes algo con esto.
0
K
8
#4
OCLuis
Como todo buen artista Peinado seguirá publicando éxito tras éxito, aunque solo sea para mantener contento a su público.
1
K
23
#14
rekus
Empezamos a votar cansina?
0
K
15
#20
camvalf
Se abre una nueva temporada
0
K
10
#9
Quel
Ya había quedado claro que relato te tragas sin cuestionar. No era necesario reafirmarte.
0
K
7
#26
chupacabres
Peinados hijo puta
0
K
6
#19
Macnulti_reencarnado
#_18
tu vida tiene que ser una mierda. Disfrútala.
1
K
-4
