edición general
29 meneos
97 clics
Extremadura confirma que el incendio de Aliseda fue provocado "por intereses económicos" ligados a la caza

Extremadura confirma que el incendio de Aliseda fue provocado "por intereses económicos" ligados a la caza

Según informó el consejero extremeño de Presidencia e Interior, Abel Bautista.

| etiquetas: caza , incendios , extremadura
24 5 0 K 546 actualidad
7 comentarios
24 5 0 K 546 actualidad
Aguarrás #1 Aguarrás
Los amantes de España, con banderolos hasta en el culo. :palm:
10 K 123
mariKarmo #2 mariKarmo
VAYA CON LOS PATRIOTAS

ahora te vendrá la inútil de Ayuso a decirte que no, que es la ideología climática y los ecologistas. TOONNNTAAAA
5 K 61
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Pues se cogen todos los cotos de caza a 100km la redonda, se quitan y se prohíbe la caza en toda la zona
2 K 49
cocolisto #6 cocolisto
Unos prepara el terreno y los terroristas ambientales disparan.  media
2 K 42
treu #4 treu
estos son los de la pulserita, los mismos que si pueden roban.
2 K 26
capitan__nemo #7 capitan__nemo
Partidos que han firmado un compromiso con los cazadores:
El Partido Popular defenderá el papel fundamental de la caza española, también en Europa
VOX firma su compromiso con los cazadores de cara a las elecciones europeas
www.club-caza.com/article/art/30576
0 K 15
#5 sarri
Como será la cosa para que El Inmundo y el PP digan esto con el incendio en marcha :-O
1 K 14

menéame