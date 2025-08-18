·
29
meneos
97
clics
Extremadura confirma que el incendio de Aliseda fue provocado "por intereses económicos" ligados a la caza
Según informó el consejero extremeño de Presidencia e Interior, Abel Bautista.
|
etiquetas
:
caza
,
incendios
,
extremadura
actualidad
7 comentarios
actualidad
#1
Aguarrás
Los amantes de España, con banderolos hasta en el culo.
10
K
123
#2
mariKarmo
VAYA CON LOS PATRIOTAS
ahora te vendrá la inútil de Ayuso a decirte que no, que es la ideología climática y los ecologistas. TOONNNTAAAA
5
K
61
#3
Verdaderofalso
*
Pues se cogen todos los cotos de caza a 100km la redonda, se quitan y se prohíbe la caza en toda la zona
2
K
49
#6
cocolisto
Unos prepara el terreno y los terroristas ambientales disparan.
2
K
42
#4
treu
estos son los de la pulserita, los mismos que si pueden roban.
2
K
26
#7
capitan__nemo
Partidos que han firmado un compromiso con los cazadores:
El Partido Popular defenderá el papel fundamental de la caza española, también en Europa
VOX firma su compromiso con los cazadores de cara a las elecciones europeas
www.club-caza.com/article/art/30576
0
K
15
#5
sarri
Como será la cosa para que El Inmundo y el PP digan esto con el incendio en marcha
1
K
14
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
