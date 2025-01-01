edición general
Qué es un reventón térmico, el fenómeno que ha provocado una evacuación en Playa Granada que parece de película: “Se recomienda a la población no salir a la calle”

La AEMET explica cómo se origina este extraño episodio, que puede estar vinculado al fin de la ola de calor.

| etiquetas: clima , temperatura , ola de calor
wildseven23 #1 wildseven23
Cada vez que un negacionista tiene que decir otra vez lo de "en verano siempre ha hecho calor".

Lo lógico, por las autoridades, sería decir: "se recomienda no votar a quienes niegan el cambio climático".
