·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14283
clics
Ayuda, por favor
8248
clics
Cuando el objetivo de la propaganda estadounidense era España
6278
clics
Los "fachatroll"
5463
clics
Los mejores amplificadores baratos de la historia
4109
clics
El nutricionista Aitor Sánchez, sobre la nueva pirámide alimentaria de EEUU: “Responde más a criterios ideológicos y empresariales que de salud pública”
más votadas
375
La querella de Hazte Oír contra Zapatero sigue el 'modelo Peinado': noticias en medios ultras e insinuaciones sin contrastar
326
Josu Jon Imaz (Repsol) se postra ante Donald Trump
369
La esposa de la víctima del ICE en Mineápolis: "Nosotras teníamos silbatos. Ellos, armas"
306
“No susceptible de derivación hospitalaria”: la frase que condenó a 7291 personas
355
La Fiscalía pide la disolución de CEPSA por un presunto fraude millonario en Canarias
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
17
meneos
56
clics
Lo de Trump y Maduro
Dejar que los yankis se hagan cargo de tu país es como dejar que Pitingo versione una canción
|
etiquetas
:
denny horror
,
trump
,
venezuela
14
3
2
K
174
ocio
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
14
3
2
K
174
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Verdaderofalso
Es como dejar a un cleptómano a cargo de objetos perdidos
3
K
69
#3
sotillo
#1
Es como hacer vicepresidente a Abascal
0
K
11
#4
Malinke
Una recomendación: no entré varias veces al envío por lo de Pitingo, ahora que entré, me alegro que que tenga más chicha que lo que expone la entradilla.
1
K
31
#5
riska
Es como poner a Ayuso de directora en un geriátrico.
0
K
10
#2
maspipinobreve
Me encantaría dominar a Trump con una raqueta eléctrica... a 3000 kms de distancia, que asco guarro, pordios...
0
K
5
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente