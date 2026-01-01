edición general
17 meneos
56 clics
Lo de Trump y Maduro

Lo de Trump y Maduro  

Dejar que los yankis se hagan cargo de tu país es como dejar que Pitingo versione una canción

| etiquetas: denny horror , trump , venezuela
14 3 2 K 174 ocio
5 comentarios
14 3 2 K 174 ocio
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Es como dejar a un cleptómano a cargo de objetos perdidos
3 K 69
sotillo #3 sotillo
#1 Es como hacer vicepresidente a Abascal
0 K 11
Malinke #4 Malinke
Una recomendación: no entré varias veces al envío por lo de Pitingo, ahora que entré, me alegro que que tenga más chicha que lo que expone la entradilla.
1 K 31
riska #5 riska
Es como poner a Ayuso de directora en un geriátrico.
0 K 10
maspipinobreve #2 maspipinobreve
Me encantaría dominar a Trump con una raqueta eléctrica... a 3000 kms de distancia, que asco guarro, pordios...
0 K 5

menéame