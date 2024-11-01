edición general
8 meneos
37 clics
Lluís Llach (ANC): "Sílvia Orriols es racista por ambas esquinas"

Lluís Llach (ANC): "Sílvia Orriols es racista por ambas esquinas"

El presidente de la ANC considera que Aliança Catalana es un instrumento creado para "bloquear el independentismo"

| etiquetas: lluis llach , racista , orriols , catalunya
6 2 1 K 77 politica
4 comentarios
6 2 1 K 77 politica
RGr8888 #2 RGr8888
los de erc cup ciu junts anc si que han sido y son un bloqueo al independentismo y esto no es una opinión , son hechos probados desde el 2011 al 2026.
1 K 13
#1 luckyy
...y genocida!!!
2 K 11
RGr8888 #3 RGr8888
#1 genocidio | Diccionario del estudiante | RAE. m. Exterminio sistemático de un grupo humano por motivo de su raza, etnia, religión o nacionalidad
los de AC no quieren exterminar, quieren expulsar, que es diferente.
1 K 13
#4 luckyy *
#3 Lleva la bandera del país asesino en la solapa, por lo tanto apoya el genocidio como ayuso y la carcunda del pp y vox y junts
0 K 9

menéame