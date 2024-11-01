Llevaron millones de abejas para salvar el Sáhara y acabaron derretidas: la solución para frenar el desierto acabó siendo la geometría

Durante años se pusieron en marcha proyectos para frenar la expansión del desierto, pero la mayoría no prosperó. La plantación masiva de árboles como muro verde fracasó porque los brotes no resistieron el calor, la rápida pérdida de humedad y la dureza del terreno. Tampoco funcionaron las colmenas introducidas con fines ecológicos, ya que las altas temperaturas derritieron la cera y destruyeron los panales, y las abejas murieron.



Una solución basada en la forma del suelo ha dado nuevos resultados: Se crearon pozos en forma de media luna ...