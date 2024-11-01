edición general
11 meneos
74 clics
Llevamos años obsesionados con los microplásticos. Cada vez hay más científicos que creen que hay algo que no cuadra

Llevamos años obsesionados con los microplásticos. Cada vez hay más científicos que creen que hay algo que no cuadra

Los estudios que sugerían su presencia en el tejido arterial o en los testículos llevan recibiendo críticas públicas desde el principio. Y el famoso estudio que hablaba de la presencia de microplásticos en el cerebro, era puro fraude científico. Nada de esto invalida la preocupación ambiental, ni niega la exposición humana a este tipo de partículas. Sencillamente, señala que nos hemos pasado de frenada.

| etiquetas: investigacion , contaminacion , microplasticos , ciencia
10 1 0 K 130 actualidad
7 comentarios
10 1 0 K 130 actualidad
Skiner #1 Skiner *
Claro los científicos se han pasado de frenada...
La industria del plástico es impecable y no ha cometido exceso alguno :troll:
2 K 31
RoterHahn #3 RoterHahn
#1
No protestes. Por unos hilitos de plástico en tu cerebro ó circulacion sanguinea no es para andar gritando histéricamente en circulos.
(Hazlo mejor en cuadrados) :-D .
Con todo lo que han evitado que nos quedemos sin arboles. :troll:
1 K 22
Skiner #4 Skiner *
#3 Como oso ser un desagradecido, la política implementada en el siglo XX por la industria del plástico de usar y tirar, ha sido la panacea del mundo y una solución sin paliativos para el bienestar mundial. :troll:
1 K 22
RoterHahn #5 RoterHahn
#4
Ramen con espaguetis y cerveza caliente te sea bendecido.
1 K 22
#6 Pitchford
Y el famoso estudio que hablaba de la presencia de microplásticos en el cerebro, era puro fraude científico.
Mentira, picas en el enlace de "puro fraude científico" y el único error significativo era que duplicaron unas imágenes que servían de ejemplo.
1 K 24
Gry #2 Gry
Pues menos mal porque a mí hijo ahora le da por morder los bolígrafos y no hay quien le quite esa costumbre.
0 K 18
#7 perej
Articulo de encargo.
Lo de "llevan recibiendo críticas públicas" es de traca. Argumento hiper científico.
0 K 9

menéame