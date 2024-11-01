Llevamos años obsesionados con los microplásticos. Cada vez hay más científicos que creen que hay algo que no cuadra

Los estudios que sugerían su presencia en el tejido arterial o en los testículos llevan recibiendo críticas públicas desde el principio. Y el famoso estudio que hablaba de la presencia de microplásticos en el cerebro, era puro fraude científico. Nada de esto invalida la preocupación ambiental, ni niega la exposición humana a este tipo de partículas. Sencillamente, señala que nos hemos pasado de frenada.