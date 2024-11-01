"Lleno, por favor". Un fallo informático convierte una gasolinera de Valencia en un chollo: gasolina a 0,13 euros/litro

Pues bien, esto es lo que ha pasado en una gasolinera low cost situada en el municipio de Alfafar en Valencia. Durante el pasado jueves quien pasaba por esa estación de servicio de Plenergy se encontraba con un precio que es aproximadamente la décima parte de lo habitual, eso en el mejor de los casos. Es decir, que de llenar el depósito por unos 65 euros, pasabas a hacerlo por unos seis o siete euros.