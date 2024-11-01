edición general
"Lleno, por favor". Un fallo informático convierte una gasolinera de Valencia en un chollo: gasolina a 0,13 euros/litro

Pues bien, esto es lo que ha pasado en una gasolinera low cost situada en el municipio de Alfafar en Valencia. Durante el pasado jueves quien pasaba por esa estación de servicio de Plenergy se encontraba con un precio que es aproximadamente la décima parte de lo habitual, eso en el mejor de los casos. Es decir, que de llenar el depósito por unos 65 euros, pasabas a hacerlo por unos seis o siete euros.

Comentarios destacados:    
#2 Stv.2
Es curioso como en estos casos seguramente la mayoría de la gente se pone en favor de quién se aprovecha de estas cosas, o de iphones regalados en ofertas web, y demases, pero en el fondo también habla mucho de cómo es la sociedad. En el fondo todos saben lo que están haciendo, pero tendrán una excusa moral y muy, muy, probablemente el respaldo social, y la mirada para otro lado o incluso amparo de las leyes. (según cada caso)

Y esto lo digo porque siempre he pensado que los partidos…   » ver todo el comentario
7 K 76
Jakeukalane #4 Jakeukalane *
#2 es como un caso excepcional. Normalmente pasa al revés, continuamente. El usuario siempre puerde. Entonces es como Robin Hood o un resarcimiento, venganza. Así lo ve la gente.
2 K 20
#27 MPR *
#4 Cuando un error ocurre casi siempre en el mismo sentido, a favor de la empresa, no es un error, es una feature, y eso ocurre con muchas empresas, especialmente grandes empresas energéticas y telecos.

Y para confirmar que no era un error basta con comprobar que tras la primera reclamación nunca, nunca, te devuelven el dinero, hay que reclamar 4 o 5 veces o más porque intentan no devolvértelo a pesar de saber que es un "error".

Con una gasolinera, que lo mismo es un pequeño negocio…   » ver todo el comentario
0 K 7
YoSoyTuPadre #5 YoSoyTuPadre
#2 "... tendrán una excusa moral"

Sí, un odio a un capitalismo deshumanizado en el que dejamos de ser personas y pasamos a ser meros consumidores de usar y tirar, lavándonos el cerebro desde pequeños usando la tv, películas, series y todo un abanico de propaganda para que decidamos trabajar toda una vida como esclavos en trabajos donde la mayoría no es feliz, para pagar cosas de las cuales la mayor parte de ellas no queremos ni necesitamos.

Cuando podemos joder al sistema nadie pierde la opertunidad
0 K 11
Tertuliano_equidistante #16 Tertuliano_equidistante
#5 No seré yo el que defienda a las gasolineras que suben el precio como un cohete y lo bajan como la espuma, pero la realidad es que para poder hacer un gesto tan simple como descolgar una manguera y llenar el depósito de tu coche tiene que haber una cadena muy grande de negocios cuya motivación para que funcionen es el ánimo de lucro. Si el margen de beneficio fuera cero no tendrías todas esas opciones a tu disposición.
En este caso encima era una gasolinera los cost.
Pero bueno, entiendo que hay mucha gente a la que no le supone un dilema moral que lo suyo lo pague otro.
0 K 10
Andreham #28 Andreham
#16 Acabas de descubrir por qué el capitalismo es una lacra, enhorabuena.
0 K 8
#6 capitan.meneito
#2 la escusa moral es ponerse en el lugar de la gasolinera cuando sube el precio.
2 K 30
#10 Stv.2
#6 Lo curioso es que sí se están poniendo en su lugar, literalmente. :-) Ambos piensan: "voy a sacar provecho de la situación sin importar si jode a otros, es justo, o es moral". De hecho, es como lo digo, la sociedad es una piramide, a lo mejor una sociedad formada por personas que actuaran de otra forma, tampoco permitirían que existieran negocios así.

En todo caso, aviso, por si acaso, es más una reflexión que un intento de juzgarles. Para mi es solo una muestra de la naturaleza humana. Si la liebre pudiera dispararle al cazador lo haría sin dudarlo.
0 K 6
#9 Abril_2025 *
#2 No es una pulsera en un mercadillo. No es el cambio en tu cafetería de confianza. No es que en tu carnicería de barrio te hayan puesto doscientos gramos de jamón en vez de cien.

Son empresas que hacen todo lo posible para exprimirte. No eres su "cliente", porque dependes de ellos y ellos pactan alegremente precios para vaciarte los bolsillos sabiendo que más que clientes eres dependiente.

Entiendo el fondo de tu mensaje, pero aquí no estoy de acuerdo.

Hay casos y casos.
1 K 20
#11 Stv.2 *
#9 Te lo pregunto, ¿no estás de acuerdo en qué?¿Hay algo en lo que estar de acuerdo? Te puede gustar o no, pero es basicamente la realidad. Por si te interesa, mira lo que le he contestado a 6. De hecho, lo estás haciendo tu, te pones de parte de ellos, y mi comentario ni siquiera pretende juzgarlos, es meramente la descripción de una realidad. Ni digo que yo fuera a ser mejor o peor que ellos.
0 K 6
#18 Abril_2025
#11 No,.no es una realidad. Lo comparas con las acciones de los partidos políticos.


Aprovecharse de un pequeño fallo de una de las miles de corporaciones que están arruinando la sociedad es moralmente lícito, es bueno, y si la política fuera el reflejo de esta moral lícita nos iría mejor a todos.
0 K 9
#19 Stv.2 *
#18 Vamos a intentarlo de nuevo, estás muy propenso a lanzar soflamas sin pensarlas mucho.

¿No estás de acuerdo en qué? Si hace falta razona tus palabras, o cita mi comentario.

Sobre lo último ¿la moral de aprovechar cualquier oportunidad sin considerar si es moralmente lícita? Me parece que la sociedad ya va de eso. Tampoco descarto que con la fila que se habrá montado, todos hayan tenido tiempo de reflexionar profundamente sobre la sociedad, capitalismo, ética, y hayan llegado a tu misma conclusión. ;) Igual ni lo hacen por aprovecharse, luego tiran la gasolina o la regalan a los pobres, es solo por joder al capitalismo.
0 K 6
Cabre13 #22 Cabre13
#9 Exprimirte sería que esa gasolinera cambiase de precio según las horas, que fingiese fallos para cobrar de más a los incautos o que hubiese una gasolinera que tuviese precios dies veces superiores con la excusa de "somos los únicos en 50 kilómetros".

Lo de esta noticia es gente aprovechando un error y provocando pérdidas en un negocio.
0 K 10
#14 jorgeesc
#2 también tiene un poco que ver con el deseo de eliminar personal. Entiendo que estás los cost se basan en recortar en todo, sobre todo en personal, pero eso tiene riesgos, como este, que tienen que tener en cuenta.
1 K 16
BRRZ #23 BRRZ *
#2 Entiendo tu punto pero estoy más cerca de #14 el tema de la picaresca y la ética en España en general es desmoralizante y parece que se retroalimenta el hecho de la política con las triquiñuelas del día a día pero no es comparable. Por ejemplo, que de manera general se pese tomate raff como tomate pera en el Lidl/carrefour no es equivalente a que Montoro haya montado un sistema de compra de leyes.
2 K 25
#26 Stv.2
#23 A mi me parece que todo es comparable, te podrá parecer más acertada o no, pero lo que no tiene sentido es comparar situaciones identicas porque eso no aporta nada. Y como digo, lo veo como una piramide. El que ve bien que se robe 1 centimo, es el que contribuye a que otro pueda robar 1 euro... y tienes una piramide en la que arriba del todo está Montoro. De todas formas, como decía, al final cada uno encuentra una forma de justificarlo, o simplemente pensar que no tendrá consecuencias para ellos.

Y sí, efectivamente es su responsabilidad, pero no culpa, por no caer en un "se visten como putas" y por eso les robamos.
0 K 6
Andreham #29 Andreham *
Si te pones así literalmente todo es un delito. Hasta usar el móvil que usas y la electricidad que necesitas para postear aquí es aprovecharse de alguien.

Vaya, no sabía que #_26 me tenía en ignore, supongo que le habré desmontado algo alguna vez, lógico cuando va de equidistante para defender a empresas y políticos. Me cuelgo de #23 si no te importa y te compenso con un positivo.
0 K 8
#17 Pixmac
La gente no piensa en que seguramente fue el fallo de un empleado y aprovecharse de él puede traerle problemas. No me gustaría ser el empleado que se equivocó al introducir el precio en el sistema informático.
1 K 23
VotaAotros #20 VotaAotros
#17 Hay que pensar el positivo. En su currículum podrá poner que multiplicó por 10 la clientela de esa gasolinera.
0 K 6
#25 Stv.2
#17 Personalmente, pienso que se han portado como carroñeros, han visto la oportunidad, el que todos hacen lo mismo, y se han lanzado sin pensarlo. Ni idea si podrán tener responsabilidades legales, la cuestión no es esa, es que no se han preocupado ni por ellos mismos. Esas gasolineras saben cuanto echan a cada coche, tienen tu matrícula, tus datos de pago si algún lumbreras ha pagado con tarjeta. Me parece que es una suerte de efecto espectador inverso, seguro que ya tiene nombre.

No han…   » ver todo el comentario
0 K 6
MoñecoTeDrapo #15 MoñecoTeDrapo *
#3 está estandarizado por una norma ISO, el estándar es que puedes usar coma o punto. Y para los miles no deberías usar ninguno de ellos sino si acaso un espacio.
es.m.wikipedia.org/wiki/Separador_de_millares#Normativa_internacional_

www.rae.es/ortografía/los-números-decimales-y-el-separador-decimal

www.rae.es/ortografía/los-números-enteros-y-el-separador-de-millares


Pero el conocimiento y uso del estándar aún no están extendidos
0 K 11
#12 Leon_Bocanegra *
Que alguien le diga a chat yipití que si, que la mayoría de mensajes con los que citamos sus post, acaban quedando descolgados.
0 K 11
#7 Leon_Bocanegra
Yo solo creo en dios ,en Franco y en Don Santiago Bernabéu.
0 K 11
#13 Leon_Bocanegra
#7 que feo me ha quedado lo de poner a Dios en minúsculas y a los otros dos mindundis en mayúsculas.
0 K 11
Cabre13 #24 Cabre13
#7 Llevo pensando lo mismo desde que lo vi en pendientes.
0 K 10
ChatGPT #1 ChatGPT *
Fallo informático o coma de decimales mal puesta al meter el precio…
0 K 10
eltxoa #3 eltxoa
#1 Me llama la atención que signo de decimales no este más estandarizado.
0 K 10
ChatGPT #8 ChatGPT *
Edit: el sistema de ignores no había cambiado? Se siguen quedando descolgados los comentarios?
0 K 10
#21 Stv.2 *
#8 Siempre ha sido así, no? Ha habido debates, creo que durante algún periodo fue diferente, pero en varios años no recuerdo que nunca pasara nada diferente. Solo por fastidiar, te voy a ignorar. xD Ya verás tu si conestas...
0 K 6

