Llegó rápido, vivió intensamente y murió joven. La primera ola punk en España (1975-1979) recepción social y cultural

Este artículo, que es fruto de una investigación centrada en la historia sociocultural, explora la irrupción y recepción del punk en España desde la muerte del dictador Francisco Franco hasta el final de la década de 1970 (...) medimos y analizamos a través de la prensa (El País, ABC, Pueblo, Mundo Obrero, Hoja Oficial del Lunes) el impacto que tuvo la primera oleada punk sobre la sociedad española y explicamos cuál fue su reacción ante un género musical que, pronto, se convirtió en un fenómeno de masas