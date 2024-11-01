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Llegó rápido, vivió intensamente y murió joven. La primera ola punk en España (1975-1979) recepción social y cultural

Este artículo, que es fruto de una investigación centrada en la historia sociocultural, explora la irrupción y recepción del punk en España desde la muerte del dictador Francisco Franco hasta el final de la década de 1970 (...) medimos y analizamos a través de la prensa (El País, ABC, Pueblo, Mundo Obrero, Hoja Oficial del Lunes) el impacto que tuvo la primera oleada punk sobre la sociedad española y explicamos cuál fue su reacción ante un género musical que, pronto, se convirtió en un fenómeno de masas

| etiquetas: punk , contracultura , prensa , investigación , historia , españa
2 1 0 K 33 cultura
4 comentarios
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silvano.jorge #3 silvano.jorge
Ciutat pudrida!
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silvano.jorge #4 silvano.jorge
Es más larga la introducción y el contexto que el análisis del movimiento sociocultural, jejeje.
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#1 rehcan69
¿Y el artículo?
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Deckardio #2 Deckardio
#1 El enlace da varias opciones de descarga. Por ejemplo desde "texto completo". Se suele hacer así en portales académicos.
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menéame