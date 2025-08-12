Llegan doce pateras a Baleares con 240 inmigrantes

Los rescates hechos a 0,5 millas al este de la isla de Cabrera han sido simultáneos, sobre las 8.25 horas, de dos embarcaciones que iban a la par, con 29 ocupantes cada una de ellas, según la información aportada por la Delegación del Gobierno en Baleares. En cuanto al grupo de personas de origen magrebí interceptado en Formentera, los hechos han ocurrido en torno a las 8.30 horas, ya en tierra, en la zona de s'Estufador. Las doce pateras de este martes, con 240 migrantes a bordo, se suman a las siete que llegaron el lunes, con 97 personas...