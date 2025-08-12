edición general
18 meneos
17 clics
Llegan doce pateras a Baleares con 240 inmigrantes

Llegan doce pateras a Baleares con 240 inmigrantes

Los rescates hechos a 0,5 millas al este de la isla de Cabrera han sido simultáneos, sobre las 8.25 horas, de dos embarcaciones que iban a la par, con 29 ocupantes cada una de ellas, según la información aportada por la Delegación del Gobierno en Baleares. En cuanto al grupo de personas de origen magrebí interceptado en Formentera, los hechos han ocurrido en torno a las 8.30 horas, ya en tierra, en la zona de s'Estufador. Las doce pateras de este martes, con 240 migrantes a bordo, se suman a las siete que llegaron el lunes, con 97 personas...

| etiquetas: pateras , inmigración , baleares
17 1 2 K 159 actualidad
15 comentarios
17 1 2 K 159 actualidad
#2 aletmp
mas camareros!
2 K 36
gitamon #6 gitamon
#2 no te equivoques, vienen a buscar un vida mejor, no peor :-D
0 K 19
Carnedegato #5 Carnedegato
O sea, 12 pateras en un solo día, 240 inmigrantes, y la PSOE como si fueran barcos de Greenpeace trayendo delfines heridos.
Aquí no hay control, hay barra libre. Y luego la misma mafia socialista se indigna si alguien usa la palabra invasión.
Pero claro, mientras las cifras reales de llegadas se disparan, ellos lo venderán como “solidaridad europea” mientras reparten subvenciones y empadronamientos exprés para ir engordando su censo electoral.
Mallorca y Baleares ya no son islas turísticas, son la terminal marítima gratuita de la política de fronteras abiertas de Sánchez y sus colegas.
1 K 24
gitamon #8 gitamon
si son tan buenos, que vengan muchos más
0 K 19
Albaricoquero #10 Albaricoquero
#7 cual es la guerra de Marruecos para que vengan aquí sin nada en una patera.
No me creo el cuento ese de que no tienen ni agua. Hablas con un marroquí y te dice por que su país Le da 200 paradas al tuyo en todo
2 K 28
mosfet #12 mosfet
#10 Entonces por que vienen si allá es mejor?
0 K 7
Albaricoquero #14 Albaricoquero
#13 #12 me lo preguntas a mi? El quw vivía en mi casa decía que si vienes antes de los 18 te Dan la paga de mena. Solo necesitad un papel que tan facilismo en Marruecos y ya. Eso decia el
0 K 6
Esku #13 Esku
#10 Si tan bueno es que hacen aquí?
0 K 9
Alakrán_ #3 Alakrán_
Pues habrá que darles una buena atención médica, atender todas sus necesidades y si necesitan algo más, pues solo tienen que pedirlo.

Inmigración si, pero ordenada y con todos sus requisitos legales.
La migración ilegal debería ser expulsada inmediatamente a su país de origen, y si no a cualquier otro que lo acepte o se le pague porque los acepte. Este sistema entre otras cosas está convirtiendo el Mediterráneo en la mayor fosa común del mundo.
1 K 17
mosfet #11 mosfet
#3 Yo por escribir que habría que prohibir la migración ilegal me cayó un strike que me dejó mudo varias días, así que ahora me corto de expresar lo que pienso.
1 K 14
#15 brandao *
#11 Pudiste usarlos en pensar un poco la idiotez que escribiste pidiendo que ilegalicen la inmigración ILEGAL, pero aqui estamos, nada fue aprendido.
0 K 8
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo *
Erronea. Los de Formentera llegaron antes de las 7 de la mañana a la Playa de Mitjorn (zona de Es Cupina) y se quedaron tranquilamente sentados esperando a que llegase la GC.
0 K 13
zykl #4 zykl
Entrada ilegal, trafico ilegal, aquí no ha pasado nada, circulen.
1 K 10
mosfet #1 mosfet
¿ y qué hacemos con ellos? ¿ no están hasta las pelotas la gente de las islas de la llegada de pateras?, hace años me contaron que un autobús llego de noche al pueblo, y en el parque de la entrada bajaron varios inmigrantes, no sé de donde eran, el rollo es que el autobús descargó y se la piró, y la gente pues se dispersó por el pueblo, me parece un poco inverosímil pero son las historias que corren de boca en boca.
0 K 7

menéame