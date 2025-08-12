Llegan doce pateras a Baleares con 240 inmigrantes

Los rescates hechos a 0,5 millas al este de la isla de Cabrera han sido simultáneos, sobre las 8.25 horas, de dos embarcaciones que iban a la par, con 29 ocupantes cada una de ellas, según la información aportada por la Delegación del Gobierno en Baleares. En cuanto al grupo de personas de origen magrebí interceptado en Formentera, los hechos han ocurrido en torno a las 8.30 horas, ya en tierra, en la zona de s'Estufador. Las doce pateras de este martes, con 240 migrantes a bordo, se suman a las siete que llegaron el lunes, con 97 personas...
| etiquetas: pateras , inmigración , baleares
Aquí no hay control, hay barra libre. Y luego la misma mafia socialista se indigna si alguien usa la palabra invasión.
Pero claro, mientras las cifras reales de llegadas se disparan, ellos lo venderán como “solidaridad europea” mientras reparten subvenciones y empadronamientos exprés para ir engordando su censo electoral.
Mallorca y Baleares ya no son islas turísticas, son la terminal marítima gratuita de la política de fronteras abiertas de Sánchez y sus colegas.
No me creo el cuento ese de que no tienen ni agua. Hablas con un marroquí y te dice por que su país Le da 200 paradas al tuyo en todo
Inmigración si, pero ordenada y con todos sus requisitos legales.
La migración ilegal debería ser expulsada inmediatamente a su país de origen, y si no a cualquier otro que lo acepte o se le pague porque los acepte. Este sistema entre otras cosas está convirtiendo el Mediterráneo en la mayor fosa común del mundo.