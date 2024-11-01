Llegada de UnionPay a Brasil y avance de nuevo marco de pagos profundizarán cooperación financiera  

Brasil y China avanzan hacia una mayor integración financiera con la llegada de UnionPay, la mayor red de pagos del mundo, al país sudamericano y con su posible interoperabilidad con el sistema brasileño PIX y el respaldo del ICBC Brasil como cámara de compensación del renminbi. Una iniciativa que expertos consideran estratégica para reducir costos, facilitar el comercio y abrir una nueva etapa de cooperación entre las dos mayores economías del BRICS en América Latina y Asia. #China #Brasil #ChinaALC #CGTNEspañol #xw