La llegada de turistas internacionales bate marcas en la primera mitad de 2025, pero da señales de fatiga

Tan solo en el mes de junio, España ha recibido 9,5 millones de turistas internacionales, un 1,9% más que en el mismo mes de 2024. Los datos de Aena también anuncian cifras récord para el comienzo de la temporada estival: los aeropuertos de la red de Aena en España han cerrado junio con casi 30,5 millones de pasajeros (37,5 millones en el total del Grupo), un 3,5% más que en el mismo mes de 2024.

| etiquetas: turismo , españa , 2025 , fatiga
lonnegan #1 lonnegan
Fatiga la tenemos los autóctonos.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Hacemos tope.

Yo estoy esperando y deseando a ver qué país de los grandes es el primero en poner un límite al número de turistas extranjeros anual
#3 veratus_62d669b4227f8
El limite me temo que lo van a poner las temperaturas.
