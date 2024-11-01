edición general
Llega la 'piel solar', una tecnología que acabará con los paneles solares y las fachadas bioclimáticas

La piel solar propone sustituir las placas solares actuales por superficies ultrafinas y flexibles capaces de generar energía y regular la temperatura del edificio. Se desarrollan células ACIGS con un espejo nanoestructurado que aumenta la eficiencia y permite integrarlas en cualquier superficie. En paralelo, Hydronic Shell Technologies crea módulos prefabricados que añaden aislamiento, climatización y fotovoltaica a fachadas existentes, reduciendo el consumo hasta un 90 %. Ambas innovaciones apuntan a edificios que se adapten al clima

