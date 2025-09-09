Llega la escuela que promete enseñar en solo dos horas al día gracias a la IA

Alpha School, la red privada que se extiende por EEUU, provoca división de opiniones al reemplazar a los profesores tradicionales por guías y algoritmos que personalizan el aprendizaje
| etiquetas: alpha , school , virginia , escuela , profesores , ia
Lo bueno de un sistema educativo gestionado por IA puede ser que acumulará más experiencia que un profesor individual. Categorizaría rápido a un alumno por su tipo logra (cosa prejuicios que no pueden ni deben hacer los profesores humanos) y adaptaría el mejor método a cada caso.
Tú te has leído lo que has escrito?
La redacción no tiene ni pies ni cabeza en varias de las frases.