edición general
5 meneos
23 clics
Llega la escuela que promete enseñar en solo dos horas al día gracias a la IA

Llega la escuela que promete enseñar en solo dos horas al día gracias a la IA

Alpha School, la red privada que se extiende por EEUU, provoca división de opiniones al reemplazar a los profesores tradicionales por guías y algoritmos que personalizan el aprendizaje

| etiquetas: alpha , school , virginia , escuela , profesores , ia
4 1 0 K 49 actualidad
4 comentarios
4 1 0 K 49 actualidad
#2 Y_digo_yo
Mientras lo use gente que paga, que puede pagarla, seguramente sea un éxito.
Lo bueno de un sistema educativo gestionado por IA puede ser que acumulará más experiencia que un profesor individual. Categorizaría rápido a un alumno por su tipo logra (cosa prejuicios que no pueden ni deben hacer los profesores humanos) y adaptaría el mejor método a cada caso.
1 K 25
jonolulu #3 jonolulu
#2 La gente que tiene pasta no meterá a su hijo en algo así ni por asomo. Si es necesario contratarán a una institutriz
1 K 25
nilien #4 nilien *
#2 Perdona... qué?

Tú te has leído lo que has escrito?

La redacción no tiene ni pies ni cabeza en varias de las frases.
0 K 11
#1 potom *
ahora tratan a los estudiantes como borregos, y el que se quede descolgado que le den. No le veo nada malo si mejora el sistema. ¿ o acaso lo más importante no es el alumno?
0 K 15

menéame