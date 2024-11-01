¿Por qué lo llaman ‘turismofobia’ cuando quieren decir defensa de los derechos de los ciudadanos?

Mi Compostela ya no es mi Compostela. Ya no sé dónde quedar con mis amigos porque mis bares favoritos ya no están. Me han cambiado los estancos y los cajeros de sitio y casi todos los locales de la zona vieja son ahora tiendas de recuerdos. Con la subida de las temperaturas, vuelve a la palestra un tema que nos acucia todos los años. Se habla mucho de ‘turismofobia’ cuando, en realidad, el enemigo es el de siempre: el subnormalis común.