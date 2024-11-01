¿Por qué lo llaman ‘turismofobia’ cuando quieren decir defensa de los derechos de los ciudadanos?

Mi Compostela ya no es mi Compostela. Ya no sé dónde quedar con mis amigos porque mis bares favoritos ya no están. Me han cambiado los estancos y los cajeros de sitio y casi todos los locales de la zona vieja son ahora tiendas de recuerdos. Con la subida de las temperaturas, vuelve a la palestra un tema que nos acucia todos los años. Se habla mucho de ‘turismofobia’ cuando, en realidad, el enemigo es el de siempre: el subnormalis común.
| etiquetas: turismo , turismofobia , derechos , ciudadanos
Toda esa gente que se queja, espero que no se muevan para nada que no sea ir a trabajar
Fobia debe de ser que toda la ciudad sea un atasco permanente y no pueda ir a trabajar en coche , todo es fobia