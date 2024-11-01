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¿Por qué lo llaman ‘turismofobia’ cuando quieren decir defensa de los derechos de los ciudadanos?

¿Por qué lo llaman ‘turismofobia’ cuando quieren decir defensa de los derechos de los ciudadanos?

Mi Compostela ya no es mi Compostela. Ya no sé dónde quedar con mis amigos porque mis bares favoritos ya no están. Me han cambiado los estancos y los cajeros de sitio y casi todos los locales de la zona vieja son ahora tiendas de recuerdos. Con la subida de las temperaturas, vuelve a la palestra un tema que nos acucia todos los años. Se habla mucho de ‘turismofobia’ cuando, en realidad, el enemigo es el de siempre: el subnormalis común.

| etiquetas: turismo , turismofobia , derechos , ciudadanos
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8 comentarios
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CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
para que la gente le de cosica con lo de fobia y se calle para ser mas bienqueda
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#3 Albarkas
Porque prioridad nacional se lo ha pedido primer los fachas :troll: :troll: :troll:
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#6 CosaCosa
fascismo es otra forma de llamarlo. Xenofobia
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#8 CosaCosa
espero que no salgas de tu pueblo nunca
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#1 CosaCosa
Por que no puedes enmascarar la fobia.

Toda esa gente que se queja, espero que no se muevan para nada que no sea ir a trabajar
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#4 muerola
#1 ya fobia es que no pueda entrar en mi portal porque está rodeado de terrazas, fobia también debe de ser que te maten a timbrazos de madrugada hablando en alemán porque se han confundido de piso y buscan uno turístico
Fobia debe de ser que toda la ciudad sea un atasco permanente y no pueda ir a trabajar en coche , todo es fobia
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#7 CosaCosa
#4 acaso te crees que el mundo tr pertenece? Que puedes decirle a los demas donde pueden ir, donde vivir , donde andar?
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Actarus #5 Actarus
#1 Me da igual cómo lo llamen, con tal de que se vayan.
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menéame