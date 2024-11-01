¿Por qué llamamos "fontaneros" a los que arreglan los líos políticos?

David Young era un joven abogado que había trabajado en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, como asistente de Henry Kissinger. En el verano de 1971 lo llamaron para formar parte de una nueva unidad, en principio, secreta. Su cometido era acabar con esas fugas de información que estaban dejando a la vista de todos las trampas de los gobernantes.... Young coincidió con su abuela en la cena de Acción de Gracias. Le dijo que trabajaba en la Casa Blanca y, como es lógico, la abuela quiso saber más de lo que hacía allí.