Una llamada a la esperanza: «La persona que piensa en suicidarse no busca morir»

Suena el teléfono. No se sabe quién llama porque el número aparece oculto. Al descolgar, se percibe un pequeño silencio, pero pasados unos segundos comienza a oírse la voz entrecortada de una persona con problemas emocionales que necesita ser escuchada con comprensión, respeto y confidencialidad. Al otro lado de la línea está Elena Quintes, una de las voluntarias del Teléfono de la Esperanza. Esta gijonesa de 24 años tiene ahora la misión de acompañar y ofrecer apoyo a quienes recurren a este servicio gratuito en busca de ayuda.