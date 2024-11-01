LitRPG en español: novelas imprescindibles de realidad virtual y fantasía gamer

Si hace unos años alguien nos hubiese dicho que en España íbamos a tener litRPG publicado con edición cuidada, traducidas por algunos de los mejores profesionales de sector y con un fandom creciente... habríamos sonreído con condescendencia. Porque sí: la literatura RPG —esa genial mezcla entre narrativa fantástica, mecánicas de videojuego y evolución de personaje al más puro estilo subida de nivel— ya no es cosa solo de obras en versión original o un subnicho dentro de la literatura de género: ha llegado para quedarse.