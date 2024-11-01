LitRPG en español: novelas imprescindibles de realidad virtual y fantasía gamer

Si hace unos años alguien nos hubiese dicho que en España íbamos a tener litRPG publicado con edición cuidada, traducidas por algunos de los mejores profesionales de sector y con un fandom creciente... habríamos sonreído con condescendencia. Porque sí: la literatura RPG —esa genial mezcla entre narrativa fantástica, mecánicas de videojuego y evolución de personaje al más puro estilo subida de nivel— ya no es cosa solo de obras en versión original o un subnicho dentro de la literatura de género: ha llegado para quedarse.
| etiquetas: litrpg , librojuego , videojuego , novela , literatura , gamificación
Pero mucho, mucho, mucho. Es como comer galletas de chocolate sin fin. Es azúcar y azúcar a punta pala.
Nadie saldrá más culto por leer los libros de Carl el mazmorrero, pero joder cómo se disfrutan.
Yo tengo una alarma en el móvil para comprarme el cuarto el cuatro de mayo, cuando salga la traducción a cristiano.