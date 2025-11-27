edición general
3 meneos
17 clics
Qué es la listeria y qué hacer en caso de alerta alimentaria

Qué es la listeria y qué hacer en caso de alerta alimentaria

La bacteria es altamente resistente y puede ser peligrosa para ciertos grupos de población, pero la posibilidad de que nos afecte es baja siguiendo ciertas normas de seguridad

| etiquetas: alimentación , salud , listeria
2 1 0 K 31 ciencia
2 comentarios
2 1 0 K 31 ciencia
devilinside #1 devilinside
Lo primero es no ponerse listéricos, que no panda el cúnico
2 K 37
#2 rafeame
#1 y enjuagarse con Listerine.
0 K 7

menéame