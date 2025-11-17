Listado de luces V16 homologadas por la DGT

Abajo os adjunto el texto en CSV de todas las luces V16 homologadas por la DGT, sólo tenéis que seleccionarlo, copiarlo, y pegarlo en una hoja de cálculo, indicando como delimitador de campos el punto y coma ";" . Están listados por modelo, la marca, fabricante y página web, esta última sólo aparece si se han podido encontrar con fiabilidad.
Fuente: www.dgt.es/muevete-con-seguridad/tecnologia-e-innovacion-en-carretera/
"Modelo";"Marca";"Fabricante";"Página Web"
"Help Flash IoT";"HELP FLASH";"NETUN SOLUTIONS, S.L.";"https://www.helpflash.com/"
"FlashLED SO";"FLASHLED";"TURISPORT S.L.";"https://www.turisport.es/"
"PF LED ONE";"PF ERUM VIA";"ERUM VIAL, S.L.";"https://erumvial.com/"
"DP-EL2022-C";"SOS ROAD, N";"Distribuciones Escudero Fijo, S. L.";
"WottolLight Io";"WottolLight";"WOTTOLINE, S. A.";"https://wottolight.com/"
"MOD100";"3e / balizase";"ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTE, S.L.";
"FASELIGHT |";"FASELIGHT";"WOTTOLINE, S.A.";"https://wottolight.com/"
"HV16.1";"HELLA";"HELLA S.A.";"https://www.hella.com/"
"M VP10144-A";"ResQLight, Al";"MIROVI, S.L.";
"V16IoT";"PMK GRUPO";"PAMUKA GESTION, S.L";
"V16IoT";"GSC EVOLUT";"GARSACO IMPORT, S.L";
"Beacon Light";"CHALLUX, Fl";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"FlashLED SO";"RACC Mobility";"Turisport S.L.";"https://www.turisport.es/"
"T-912";"NEOWAY";"OVERSUNENERGY, S.L";
"T-912";"INEURON";"OVERSUNENERGY, S.L";
"T-912";"ITAL";"OVERSUNENERGY, S.L";
"T-912";"KSIX SMART";"OVERSUNENERGY, S.L";
"T-912";"SAFE LIFE";"OVERSUNENERGY, S.L.";
"V16IoT";"LEDEL";"LEDEL SOLUTIONS CO., LTD";
"FlashLED SO:";"Flash LED";"Turisport S.L.";"https://www.turisport.es/"
"V16IoT";"SOOS, SOSS";"LEDEL SOLUTIONS CO., LTD";
"Beacon Light";"IBLU-CASTLE";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"Beacon Light";"IConnect @Fla";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16IoT";"EmergLight";"LEDEL SOLUTIONS CO., LTD";
"Beacon Light";"WE";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"Beacon Light";"Imondial safe";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"BAL/2";"SOS FLASH";"INNOVA CELULAR S.L.";
"V16IoT";"DAEWOO";"LEDEL SOLUTIONS CO., LTD";
"RV7000";"SOSTRAFFIC";"ATRESSA GLOBAL CORPORATION, S. L.";
"Beacon Light";"ITEDAMA Sen";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"OSRAM LEDg";"OSRAM";"OSRAM GmbH";
"Beacon Light";"Isafetytech";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"Beacon Light";"flight mup";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"Beacon Light";"Irobyn goods";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"Beacon Light";"ID'NIR";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"Beacon Light";"ISOS AUTO C";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"Beacon Light";"ISIGNALOFLA";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16IoT";"HEPOLUZ";"LEDEL SOLUTIONS CO., LTD";
"V16IoT";"THULOS";"LEDEL SOLUTIONS CO., LTD";
"Beacon Light";"ISafeAlert S21";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"CtaGuard Ligi";"AutoCross";"SPEED SOUND S.A";
"IoT V4";"HELP FLASH";"NETUN SOLUTIONS, S.L.";"https://www.helpflash.com/"
"IoT V4";"NETUN V16";"NETUN SOLUTIONS, S.L.";"https://www.helpflash.com/"
"DP-EL2024-C";"SOS ROAD, N";"Distribuciones Escudero Fijo, S. L.";
"Safety Light";"ISSE";"TRAFIC SAFETY S.L.";
"V16IoT";"MKTO";"LEDEL SOLUTIONS CO., LTD";
"Claim Light N";"ISPEED SOUN";"SPEED SOUND, S. A.";
"t 30101";"PMK GRUPO";"PAMUKA GESTION, S.L";
"Beacon Light";"ISOSLIGHT";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"Beacon Light";"IORFLECT";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"Beacon Light";"IGROOVY";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"Beacon Light";"IDON FELIZ";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"Beacon Light";"IXL Perform Tc";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16IoT";"KORPASS";"ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTE, S.L.";
"V16IoT";"KSH Europe";"DONGGUAN CHONG GUANG LIGHTING TECHNOLOGY CO. LTD.";
"Beacon Light";"Challux, Flash";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"M0D100";"3e / balizase";"ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTE, S.L.";
"M0D0 2026";"TXIQH";"JBM CAMPLLONG S.L.";
"M0D100";"CAR-LITE";"LEDEL SOLUTIONS CO., LTD";
"M0D0 2026";"ONEXUS";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"KJ 54735";"JBM";"JBM CAMPLLONG S.L.";
"V16IoT";"NEYFIK";"LEDEL SOLUTIONS CO., LTD";
"V16IoT";"SOGO";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"Beacon Light";"R-BLACK";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"Beacon Light";"NIKUS";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"Beacon Light";"ON WHEEL S";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"Beacon Light";"CASALS";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"Beacon Light";"GEOBALIZA";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"Beacon Light";"ATIX";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"Beacon Light";"DON FELIZ";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16IoT";"MEGALED";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"Beacon Light";"TEKMEE";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"Beacon Light";"THE BOUTIQI";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"M0D100";"Bip&Drive";"RSR GLOBAL ILUMINACIÓN, S.L.";
"Beacon Light";"POOL LINE";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Conectad";"ONAlight, GL";"LEDEL SOLUTIONS CO., LTD";
"V16IoT";"eBOX";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"Beacon Light";"BROSSTALL";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"Beacon Light";"GEOLUZ";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"Beacon Light";"MIQUA";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"Beacon Light";"LEDWORK";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"Beacon Light";"RAYKONG";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16IoT";"JP&PM";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"EmergLight X";"EmergLight";"LEDEL SOLUTIONS CO., LTD";
"V16IoT";"112GPS";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16IoT";"EUROTROND";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16IoT";"GEO VIAL";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16IoT";"HE";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"IHRELECT V1";"IHRELECT";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"LED ONE";"Erum Vial";"Erum Vial, S. L.";"https://erumvial.com/"
"IWOTTOLIGH";"IWottol.ight";"WOTTOLINE, S. A.";"https://wottolight.com/"
"FASE2";"faselight";"WOTTOLINE, S. A.";"https://wottolight.com/"
"IBAL/4";"SOS FLASH";"INNOVA CELULAR S.L.";
"G001";"INSTAFLASH";"MOMENTUM SYSTEMS S.L.";
"TROPHY-V16";"MOTOR CLUE";"IDESA AUTO PARTS SLU";
"Beacon Light";"HE";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"Beacon Light";"GEOBALIZA";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"Beacon Light";"EXTRASTAR";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"Beacon Light";"DriveXpert";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16IoT";"Castelao";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16IoT";"LUMINIC";"LEDEL SOLUTIONS CO., LTD";
"t 54735";"DATACOL";"JBM CAMPLLONG S.L.";
"V16IoT";"ELECTRO DH";"LEDEL SOLUTIONS CO., LTD";
"V16IoT";"F-Bright";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"OSRAM LEDg";"OSRAM, BMW";"OSRAM GmbH";
"FlashLED SO";"SEAT";"Turisport S.L.";"https://www.turisport.es/"
"FlashLED SO";"CUPRA";"Turisport S.L.";"https://www.turisport.es/"
"FlashLED SO";"GEOBALIZA";"Turisport S.L.";"https://www.turisport.es/"
"V16IoT";"#trendygood";"LEDEL SOLUTIONS CO., LTD";
"tHRFLECT V1";"iSAFETY FLAS";"PREMIER AUTO ACCESSORY SL";
"tPAA-V16-3";"DriveLIT SAFE";"PREMIER AUTO ACCESSORY SL";
"tPAA-V16-3";"GPSTAR";"PREMIER AUTO ACCESSORY SL";
"tHRFLECT-V1";"iHRFLECT";"PREMIER AUTO ACCESSORY SL";
"(Safety Light 2";"iSSE Safety Li";"TRAFIC SAFETY S.L.";
"fDunlop V16";"Dunlop";"TRAFIC SAFETY S.L.";
"fSwiss Drive V";"Swiss Drive";"TRAFIC SAFETY S.L.";
"V16eurolight";"ELTV16EURC";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"fBeacon Light";"SAFETY LIGH";"TRAFIC SAFETY S.L.";
"V16IoT/2";"Ledel";"LEDEL SOLUTIONS CO., LTD";
"ICL16";"Queclink";"Queclink Wireless Solutions Co., Ltd.";
"IWL192 IOT";"idesa auto par";"IDESA AUTO PARTS S.L.U.";
"GQ01";"RAYKONG";"MOMENTUM SYSTEMS S.L.";
"HD V16 IoT";"HERO DRIVE";"TECNICA AUXILIAR DE AUTOMOCIÓN S. L.";
"V16 Beacon L";"Challux, Flash";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"ATIX";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"RAYKONG";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"PRIXTON";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"LIGHT MUP";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"D'nir";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"ORFLECT";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"DON FELIZ";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";".XL Perform Tc";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"ON WHEELS";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"TEKMEE";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"HE";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"THE BOUTIQUE";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"IKREA";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"M.TK";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"WOOX";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"POOL LINE";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"KIO";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"GROOVY";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"WE";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"Warmlight 3.0";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"UIRAX";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"DON FELIZ";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"GEOBALIZA";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"t 54735";"GD LIGHT";"JBM CAMPLLONG S.L.";
"IEUROPE RO/";"EUROPE RO/";"JINLONG OEM SOLUTIONS S.L.";
"V16IoT/2";"THULOS";"LEDEL SOLUTIONS CO., LTD";
"V16IoT";"SYTECH";"LEDEL SOLUTIONS CO., LTD";
"tHRFLECT V1";"iGPSTAR";"PREMIER AUTO ACCESSORY SL";
"V16 Beacon L";"VIGILUZ";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"VIDA BOREAI";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"LED ONE";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"FARGO TOOL";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"BLU-CASTLE";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"WE";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16IoT/2";"TIKUAK";"PREMIER AUTO ACCESSORY SL";
"( 54735";"CarGearJB";"JBM CAMPLLONG S.L.";
"HELIOS V16";"BLU-CASTLE";"Blu-Castle Iberia S. L.";
"V16 Beacon L";"MKTO";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"IPAA-V16-3";"LIGHTHOUSE";"PREMIER AUTO ACCESSORY SL";
"Connected";"BALIZAUTO IK";"NETUN SOLUTIONS, S. L.";"https://www.helpflash.com/"
"( 54735";"GEOLUX";"JBM CAMPLLONG S.L.";
"V16 Beacon L";"VIDA BOREAI";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"SOS CARS";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"GEOLUZ";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"AXIS SEEK";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"ICL16T";"CAR-LITE";"Queclink Wireless Solutions Co., Ltd.";
"ICL16G";"CAR-LITE";"Queclink Wireless Solutions Co., Ltd.";
"IPAA-V16-2S";"HRFLECT";"PREMIER AUTO ACCESSORY SL";
"IPAA-V16-2S";"PROV16";"PREMIER AUTO ACCESSORY SL";
"IPAA-V16-2S";"GPSTAR";"PREMIER AUTO ACCESSORY SL";
"V16IoT/2";"IUNIK";"PREMIER AUTO ACCESSORY SL";
"V16 Beacon L";"Challux, Flash";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"MIQUA";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"M0D100";"3e / Baliza3e";"ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTE, S.L.";
"CT-912";"CAR-LITE";"OVERSUNENERGY, S.L";
"FASE3";"faselight";"WOTTOLINE, S. A.";"https://wottolight.com/"
"TROPHY-V16";"Continental";"PREMIER AUTO ACCESSORY SL";
"TROPHY-V16";"MG";"PREMIER AUTO ACCESSORY SL";
"Connected";"VZero";"Autelde S.A.";
"SFL1000M/10";"PHILIPS";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"M0D0-V16";"Extrastar";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"Beacon Light";"PRITECH";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"ECOMAX";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"WW";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"CONNECT@f";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"IPAA-V16-2S";"ORFLECT";"PREMIER AUTO ACCESSORY SL";
"IPAA-V16-3";"ORFLECT";"PREMIER AUTO ACCESSORY SL";
"V16 Beacon L";"OStarkDom";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"SPARCO";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"M3 Signal";"Star SO";"WOTTOLINE, S. A.";"https://wottolight.com/"
"V16 Beacon L";"mondial safe";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"TROPHY-V16";"gorfactory";"PREMIER AUTO ACCESSORY SL";
"WOTTOLIGH";"IWotto light";"WOTTOLINE, S. A.";"https://wottolight.com/"
"MM Signal";"Star S";"IDESA AUTO PARTS S.L.U.";
"GSENTINEL R";"SENTINEL R";"Autelde S.A.";
"V16 Beacon L";"SafeAlert S21";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"gorfactory";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"SOS AUTO C";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"IPAA-V16-2S";"DAEWOO";"PREMIER AUTO ACCESSORY SL";
"V16 Beacon L";"SOSLIGHT";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"GEOBALIZA";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"MOD 2026 PL";"TXIQH";"Broad Telecom SA";
"V16 Beacon L";"BROSSTALL";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"MOD 2026 PL";"ONEXUS";"PREMIER AUTO ACCESSORY SL";
"PAA-V16-2S";"Avant";"PREMIER AUTO ACCESSORY SL";
"MOD 2026 PL";"SHADOWSOS";"PREMIER AUTO ACCESSORY SL";
"ZTE E1";"ZTE, okmobilit";"ZTE España S.L.U.";"https://www.zte.com.es/"
"V16IoT";"SOSDIRECT";"LEDEL SOLUTIONS CO., LTD";
"MOD-V16";"Extralouse";"MOBY TEC COMMERCE, S.L.";
"MOD-V16";"Mikomika";"MOBY TEC COMMERCE, S.L.";
"IPAA-V16-2S";"YPROV16";"PREMIER AUTO ACCESSORY SL";
"IPAA-V16-2S";"YGPSTAR";"PREMIER AUTO ACCESSORY SL";
"IPAA-V16-2S";"YHRFLECT";"PREMIER AUTO ACCESSORY SL";
"IPAA-V16-4";"HRFLECT";"PREMIER AUTO ACCESSORY SL";
"V16 Beacon L";"CROSSLAMP";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"SOSV16";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"TROPHY-V16";"SECURVIAL ";"PREMIER AUTO ACCESSORY SL";
"PAA-V16-2S";"YSAFETY FLAS";"PREMIER AUTO ACCESSORY SL";
"PAA-V16-2S";"YDRIVELIT SAI";"PREMIER AUTO ACCESSORY SL";
"F168";"G-LEKO, NEW";"DONGGUAN CHONG GUANG LIGHTING TECHNOLOGY CO. LTD.";
"V16 Beacon L";"DURALUZ";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"RAYKONG";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"SafeGlow";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"CASALS";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"GT912";"BRIVIA";"JBM CAMPLLONG S.L.";
": 54904";"JBM";"JBM CAMPLLONG S.L.";
":TWL043";"Tiger Auto";"Finder V16 Solution Limited";
"V16 Beacon L";"RAYKONG";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"SafetyTech";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"V16 Beacon L";"GEOV16";"LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED";
"ZTE E1";"ZTE";"ZTE España S.L.U.";"https://www.zte.com.es/"
"PAA-V16-4";"METAFLASH";"PREMIER AUTO ACCESSORY SL";
"PAA-V16-2S";"YWOLFPACK";"PREMIER AUTO ACCESSORY SL";