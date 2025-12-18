edición general
«La Lista de Kaja»: La medianoche de la democracia en Europa [ITA]

«La Lista de Kaja»: La medianoche de la democracia en Europa [ITA]

El 15 de diciembre, a sugerencia de Kaja Kallas, el Consejo de la Unión Europea añadió a 12 periodistas, académicos y analistas geopolíticos a la lista de sanciones por «delitos» de opinión. Las comillas son obligatorias, ya que no se trata de delitos reales. Entre los afectados se incluyen no sólo ciudadanos rusos y ucranianos, sino también occidentales y ciudadanos de la UE. Se trata de: John Mark Dougan, estadounidense y ex ayudante del sheriff de Florida; Xavier Moreau, exsoldado francés; y el general Jacques Baud, ciudadano suizo...

5 comentarios
Beltenebros #1 Beltenebros
La periodista ucraniana Diana Panchenko merece un caso aparte: está acusada de ser propagandista y de difundir discursos antiucranianos, prorrusos y anti-OTAN. Esto sienta un peligroso precedente para la criminalización de opiniones: cualquiera que se atreva a criticar a Kiev y las guerras de la OTAN se expone a la congelación de sus cuentas y quién sabe qué otras medidas se están tomando. La medida sienta las bases para el ataque legal y financiero contra el movimiento pacifista y anti-OTAN

suppiluliuma #2 suppiluliuma *
Resumen de los (futuros) comentarios de este envío: para los Zazis de MNM, condenar a muerte a Julius Streicher en Nuremberg fue el peor crimen de la Segunda Guerra Mundial. También creen que Lord Haw-Haw y Axis Sally eran inocentes. :troll:
#5 Dav3n
#2 Madre mía con el spam del bot NAFO, x3 mensajes para defender a JaJa Kallas, la ignorante que se caga encima cada vez que habla que pretende escalar el conflicto y seguir robando vía hurto de los activos rusos.

Es curioso tanto ímpetu para que roben a los europeos, asumo que hace buen tiempo en Nueva Delhi xD
