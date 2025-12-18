El 15 de diciembre, a sugerencia de Kaja Kallas, el Consejo de la Unión Europea añadió a 12 periodistas, académicos y analistas geopolíticos a la lista de sanciones por «delitos» de opinión. Las comillas son obligatorias, ya que no se trata de delitos reales. Entre los afectados se incluyen no sólo ciudadanos rusos y ucranianos, sino también occidentales y ciudadanos de la UE. Se trata de: John Mark Dougan, estadounidense y ex ayudante del sheriff de Florida; Xavier Moreau, exsoldado francés; y el general Jacques Baud, ciudadano suizo...
| etiquetas: kaja kallas , ue , censura , otan , ucrania , baud , rusia
The Cube: Estos son los occidentales sancionados por la UE por difundir propaganda rusa
Diana Panchenko, the Ukrainian propagandist working for the Kremlin (Reporteros Sin Fronteras)