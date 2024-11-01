·
La lista de los inventores muertos por su propio invento continúa creciendo
Ser el primero en probar un nuevo invento tiene sus riesgos, muchos lo han pagado con su vida. Sigue pasando en nuestros días.
#1
srskiner
Pues es un juego divertido, empiezo:
Errejón
2
K
32
#2
chocoleches
Marie Curie fue un montón de cosas, desde madre de la física moderna a ser la primera persona con dos Nobel en campos distintos.
Pero ser inventora no fue una de esas cosas. mimimimimi
0
K
11
#5
strike5000
Muy, muy, muy flojillo el artículo, la verdad.
0
K
9
#3
coydanerko
En 2020 Mike Hughes construyó un cohete casero para elevarse unos miles de metros y demostrar que la Tierra era plana.
y murió de forma estúpida. Basta con subirse a un avión comercial. Las creencias pueden matar a una persona, pero también pueden hacer que el creyente dañe a otras personas.
Mucho cuidado con creerse nunca nada.
0
K
7
#4
strike5000
*
#3
"Basta con subirse a un avión comercial."
¿Te refieres a esos aviones comerciales
en los que sustituyen las ventanillas por pantallas para que creas que ves curvarse el horizonte
? A mí no me engañan con eso...
0
K
9
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
