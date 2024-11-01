edición general
La “lista de clientes”, Mar-a-Lago y fiestas de élite: los secretos sobre Trump y Epstein en el libro de Giuffre

La "lista de clientes", Mar-a-Lago y fiestas de élite: los secretos sobre Trump y Epstein en el libro de Giuffre

En el nuevo libro, Giuffre sugiere que Epstein podría haber chantajeado a amigos y socios poderosos grabándoles con chicas menores de edad en sus diversas casas. Tenía una “enorme biblioteca de videocasetes” y una sala de control en su casa de Manhattan, Nueva York, desde la que controlaba las cámaras instaladas en sus propiedades, según escribió Giuffre.

Hasta los Trunpistas mas idos de la olla saben que su mierda de presidente es un pederasta ...pero llegados a esa casilla han optado por saltársela y mirar a otro lado.

Aquello de estos son mis principios pero si no sirven tengo otros. Muchos paperos aquí van a la zaga con presidentes borrachos que dejan morir a cientos de personas ahogadas como perros ...
