La “lista de clientes”, Mar-a-Lago y fiestas de élite: los secretos sobre Trump y Epstein en el libro de Giuffre

En el nuevo libro, Giuffre sugiere que Epstein podría haber chantajeado a amigos y socios poderosos grabándoles con chicas menores de edad en sus diversas casas. Tenía una “enorme biblioteca de videocasetes” y una sala de control en su casa de Manhattan, Nueva York, desde la que controlaba las cámaras instaladas en sus propiedades, según escribió Giuffre.