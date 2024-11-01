Lío taurino en Calatayud: el PP habilita 65.000 euros para una corrida y luego la deja en el aire ante las dudas legales

Lío con los toros en Calatayud. El Gobierno municipal del PP ha sacado adelante un decreto en el que detrae 65.000 euros de cinco partidas para destinar este dinero a la corrida de las fiestas de la Virgen de la Peña. Una cita que ahora el propio equipo de gobierno deja en el aire por falta de empresa adjudicataria. Para aumentar el desconcierto, la Agrupación de Profesionales Taurinos había remitido el domingo un apercibimiento al Ayuntamiento advirtiendo de una querella