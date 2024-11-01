Lío Mundial con Trump

El presidente de EE UU acudirá al sorteo del viernes en Washington y puede ser premiado por la FIFA, lo que genera controversias entre sus homólogos de los otros dos países anfitriones. De hecho, aún hoy no está claro si acudirá al evento la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien dijo necesitar de una conversación previa con Gianni Infantino para tomar una decisión final al respecto.