Lío Mundial con Trump

El presidente de EE UU acudirá al sorteo del viernes en Washington y puede ser premiado por la FIFA, lo que genera controversias entre sus homólogos de los otros dos países anfitriones. De hecho, aún hoy no está claro si acudirá al evento la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien dijo necesitar de una conversación previa con Gianni Infantino para tomar una decisión final al respecto.

Un premio de la FIFA hecho a su medida como no podía ser de otra manera para demostrar que la relación Infantino-Trump
es excelente
Me recuerda al premio de la excelencia del señor Burns
Infantino, el presidente de la FIFA estuvo en la cumbre de Gaza a cuento de nada. Todo apunta a que la comida de polla a Trump es monumental y que se le da bastante bien a Infantino. El mundial va a ser a mayor gloria de Trump. ¿Berlín-1936?
Merece el Premio Corruptor Dorado al mayor hijo de puta vivo sobre al faz de tierra.
Ya se quedó una medalla del Mundial de Clubs
Ya tiene el WC y ahora quiere el Balón de Oro. :troll:
