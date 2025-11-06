edición general
Linux supera el 3% de cuota en Steam por primera vez

Según los resultados de su encuesta sobre hardware y software para octubre de 2025, Linux ha superado el 3% de cuota en Steam.

andando #1 andando
poco me parece para lo que estan haciendo con steam deck, SteamOS...
