La Linterna de Diógenes - 45 Ciudadanismo y Democracia. Ideología y dominación capitalista

Esta semana analizamos esa ideología difusa conocida como ciudadanismo. Lo hacemos de la mano de Mario Dominguez, sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid, autor de "Ciudadanismo y Postpolítica". Desde un vaciamiento de la política, reduciéndola únicamente a la gestión de lo existente, según las reglas ya prefijadas, y sin capacidad de imaginar nada más allá del capitalismo. Desde el paradigma de la representación y el Estado como mediador, la revindicación de derechos, el reforzamiento de las instituciones y sus valores