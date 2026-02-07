edición general
La línea Baeza-Utiel: "El mayor fracaso del tren en España" que se construyó durante décadas y nunca entró en funcionamiento

El mayor fracaso de la historia del tren en España". Así denominaba el propio Ministerio de Fomento a la línea de ferrocarril. El proyecto nació en 1926 con Primo de Rivera y las obras se prolongaron durante décadas, pero el gran fiasco ferroviario se paralizó en 1964, a sólo tres años de la finalización del trabajo y con el 80% de la línea ferroviaria acabada. La dictadura de Franco paralizó la ejecución de manera indefinida, el Gobierno de Felipe Gonzaalez su dedmantelamiento total en 1991 y en la actualidad es una vía verde.

Mauro_Nacho #1 Mauro_Nacho
No es el único de aquella época, también se construyó la línea Alicante-Alcoy y tampoco entró nunca en funcionamiento, con muchos túneles y puentes, tiene un túnel de más de de 1013 m de longitud. Fue una gran obra de ingeniera y ahora sin los dos rutas verdes la de Alcoy y la la Vía Verde del Maigmo.
