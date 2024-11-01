Lince ibérico cazando gana el "Wildlife Photographer of the Year" [ENG]  

Un joven lince ibérico, captado en plena caza, ha ganado el premio del público al Fotógrafo de Naturaleza del Año 2026. La impactante imagen, titulada "Flying Rodent" ("Roedor volador"), fue tomada por el fotógrafo austriaco Josef Stefan durante una estancia de dos semanas en Torre de Juan Abad, en la provincia española de Ciudad Real. Las otras 24 imágenes nominadas al premio, que puedes ver a continuación, recibieron la cifra récord de 85.917 votos de aficionados a la fotografía de la vida silvestre y la naturaleza de todo el mundo.