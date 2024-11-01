edición general
La limpieza nuclear de Sellafield es demasiado lenta y demasiado costosa, según los diputados. (Eng)

El comité parlamentario expresa su preocupación por la cultura laboral ‘subóptima’ en el envejecido vertedero de residuos.”

Que se acerquen los diputados hasta allí y hagan el trabajo ese mas rápido ellos mismos
