Limpiarse el culo con la mierda de Trump

Lamentable, en mi opinión, es ver a Maduro aceptar ser juzgado por un juzgado y un juez que no tienen ningún derecho a juzgarle. Por unas leyes que jamás votó ni aceptó. Más paradójico aún sería verle acogerse al derecho a no contestar que la quinta enmienda de la Constitución de la nación que le ha capturado concede a sus ciudadanos. Secuestrado por la Justicia. La Justicia como cepillo para limpiar la taza del váter y Europa con diarrea ideológica.

YSiguesLeyendo
Mucho se ha discutido la semántica del caso, pero el término secuestro parece ser el más conveniente. Secuestro con violencia y la correspondiente exigencia de rescate (petróleo y servidumbre) sin que medie promesa alguna de liberación de los secuestrados. ¿Y para los no secuestrados qué queda? Desgarro y el rasgarse de las vestiduras democráticas. Limpiarse la impotencia echándole, aunque sea discretamente, la culpa a Maduro. Al fin y al cabo, como bien sabe el capitalismo, las víctimas del poder siempre son las culpables.
sotillo
Europa va detrás y va a caer de cabeza, lo cojonudo es que siguen echando la culpa a ETA y a los comunistas
guillersk
Mi detector de bilis rojo-progre ha echado humo.

Si están así los de ctxt tromp lo ha hecho bien. :troll:
Bombástico
Entonces vas a terminar con el culo más sucio aún.
Kuruñes3.0
xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
Que le den por el culo a Maduro, hombre, que hay que decirlo más. Tremendo hijo de puta.
Y sí, aquí lo grave es que se ha saltado la legalidad EEUU.
