Limpiarse el culo con la mierda de Trump

Lamentable, en mi opinión, es ver a Maduro aceptar ser juzgado por un juzgado y un juez que no tienen ningún derecho a juzgarle. Por unas leyes que jamás votó ni aceptó. Más paradójico aún sería verle acogerse al derecho a no contestar que la quinta enmienda de la Constitución de la nación que le ha capturado concede a sus ciudadanos. Secuestrado por la Justicia. La Justicia como cepillo para limpiar la taza del váter y Europa con diarrea ideológica.