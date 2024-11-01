·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
17
clics
Limitados al 22% los intereses de préstamos rápidos y tarjetas revolving
Los expertos alertan del riesgo de sobreendeudamiento por el aumento del crédito al consumo
|
etiquetas
:
revolving
,
intereses
,
préstamos rápidos
6
1
2
K
55
actualidad
13 comentarios
6
1
2
K
55
actualidad
Comentarios destacados:
#1
babuino
Al 22%. Wow. Cómo arriesgan limitando.
¿De dónde venían esos créditos, qué nivel de usura nos estaban restregando para que ponerlos al 22% sea una rebaja?
7
K
76
#4
guillersk
#1
mira a cuanto estaban las hipotecas en los 70 y 80
0
K
10
#6
Josecoj
#1
A mi también me parece una mierda de límite, pero peor es pagarlo al 35%
0
K
8
#9
taSanás
#1
teniendo en cuenta la cantidad de defaults que hay en esos préstamos, es normal una tasa alta.
O le sacas mucho a los que pagan para cubrir lo del que no paga, o no hay préstamos a los perfiles más débiles…
0
K
8
#12
obmultimedia
#9
Quizas y solo digo que quizas, si tuviesen un interes muy bajo no existirian esos "defaults"
0
K
11
#13
taSanás
#12
quizáss, solo quizás, hay créditos con intereses más bajos, pero como hay más riesgo de defaults, no se los dan.
0
K
8
#3
pepel
Ahora es "revolving ruso". Si tienes suerte un juez te concederá la 2ª oportunidad.
0
K
17
#8
cosmonauta
Duplicada
www.meneame.net/story/gobierno-limita-primera-vez-intereses-creditos-c
Aparte del disimulado spam de *. empresas.de
0
K
13
#2
Sinfonico
*
Ellos consiguen el dinero del banco central con intereses muchas veces negativos, ellos especulan con ese dinero, pero el sobre endeudamiento es por culpa del crédito al consumo....y hay que tragárselo
0
K
12
#10
taSanás
#2
y ellos también se comen los impagos de esos créditos.
0
K
8
#5
placeres
*
Soy de la opinión que se debía hacer la misma chapuza que con los alquileres , pero esta vez intencionalmente... con declararse vulnerable, sin necesidad de juez, el interés máximo pasa a ser el legal+1%.. En menos de un mes se cierran todos estos chiringuitos de estafadores.
0
K
11
#11
taSanás
#5
y nadie que necesite esos créditos podría acudir a ellos. Que se jodan también
0
K
8
#7
Enero2025
*
Sencillo, no vivir a crédito, no vivir por encima de tus posibilidades.
Deja de seguir a influmierders enseñando su riqueza alquilada.
0
K
8
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
