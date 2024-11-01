Las limitaciones gráficas de la NES  

Family Game es el nombre que recibió la versión argentina de la NES o Famicom. Llegó a Argentina casi una década despues del lanzamiento en Japón por lo cual en su largo ciclo de vida convivió con consolas muchisimo más avanzadas como la Playstation. En ese contexto la Family era el eslabón más bajo en lo que a gráficos se refiere, pero la realidad es que en su lanzamiento fue una revolución. Y aún siendo lo más bajo, a los niños de la época nos alcanzaba y sobraba.