El limbo de los empresarios del CBD: "Hacemos las cosas correctamente y seguimos expuestos a arbitrariedades"

El abogado Joan Bertomeu, del despacho valenciano Brostanbert, asegura: “No puede considerarse droga lo que no te coloca, es como considerar la cerveza 0,0 como una bebida alcohólica”. “Haber conseguido que un juzgado devuelva los cogollos a nuestros clientes en el marco de un procedimiento penal supone un paso extraordinario para frenar la ofensiva constante e injustificada que sufre el sector del CBD y el cáñamo”, afirma Bertomeu. El mismo bufete, especializado en la defensa de un sector al alza, con tiendas en todas las ciudades ...