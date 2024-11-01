edición general
6 meneos
18 clics
El limbo de los empresarios del CBD: "Hacemos las cosas correctamente y seguimos expuestos a arbitrariedades"

El limbo de los empresarios del CBD: "Hacemos las cosas correctamente y seguimos expuestos a arbitrariedades"

El abogado Joan Bertomeu, del despacho valenciano Brostanbert, asegura: “No puede considerarse droga lo que no te coloca, es como considerar la cerveza 0,0 como una bebida alcohólica”. “Haber conseguido que un juzgado devuelva los cogollos a nuestros clientes en el marco de un procedimiento penal supone un paso extraordinario para frenar la ofensiva constante e injustificada que sufre el sector del CBD y el cáñamo”, afirma Bertomeu. El mismo bufete, especializado en la defensa de un sector al alza, con tiendas en todas las ciudades ...

| etiquetas: empresarios , cbd , devolución incautación , tienda , barcelona
5 1 0 K 63 actualidad
11 comentarios
5 1 0 K 63 actualidad
ombresaco #1 ombresaco
...el problema de verdad no es que ellos estén sujetos a arbitrariedades, sino que las arbitrariedades puedan ocurrir, ocurran y no pase nada.
1 K 25
ombresaco #11 ombresaco
#10 es que no he expresado mi postura
0 K 11
ombresaco #8 ombresaco
#7 Yo no he dicho que se deba perseguir el consumo, sino que "si el motivo es salud, que coloque o no coloque es irrelevante"
0 K 11
UnoYDos #10 UnoYDos
#8 Perdon, me he expresado mal, no queria decir que pensases igual que la policía, si no que discrepo con ambas posturas, la tuya y la de ellos.
0 K 8
#4 pelagito
La cuestión es ¿se lo han devuelto? ¿cuánta cantidad han devuelto?
0 K 9
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
El tabaco es drogas y no coloca
0 K 9
UnoYDos #3 UnoYDos *
Se me hace raro que pongan el foco en el CBD y no en canabinoides sintéticos que si colocan y son actualmente legales como el THZ. Bueno, ya sabemos que los que dirigen la justicia española no tienen mucho cerebro.
0 K 8
ombresaco #6 ombresaco
#3 que colocase o no debería ser irrelevante. Si el motivo es de salud, se debería perseguir si es dañino, no por cuestiones morales.
0 K 11
UnoYDos #7 UnoYDos *
#6 Pues yo discrepo con la justicia y contigo, no creo que se deba perseguir el consumo. Mi comentario en ningún momento habla de posicionarse a favor o en contra (ya te adelanto que he sido consumidor). Simplemente señalo que desde la perspectiva de nuestra justicia y nuestras fuerzas del estado, deberian interesarse mas por el THZ y no por el CBD. Digo, que no entiendo esa obsesión por el CBD, porque no tiene ninguna lógica.
0 K 8
#2 Usuario22
Ahora que hay negocio y dinero de por medio con el CBD queremos regular corriendo?
0 K 6
tul #5 tul
#2 regular ya se regulo pero parece que a algunos empresaurios no les gusto
0 K 14

menéame