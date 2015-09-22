Líderes judíos y diputados se unen para organizar un Shabat por los refugiados sin precedentes en el Reino Unido

Más de 50 diputados, miembros de la Cámara de los Lores, rabinos y personalidades de la comunidad se reunieron la semana pasada en el centro de Londres para dar inicio al «Shabat de los Refugiados» más grande jamás celebrado en el Reino Unido, con una participación récord de organizaciones. [eng]
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Empieza la desestabilización de las sociedades europeas con nuevos cientos de miles de tarados extremistas islamófobos votantes y colaboradores de turboderecha con ínfulas supremacistas y además endogámicos, de los que sí forman sus propias comunidades cerradas étnico-religiosas y tratan como "enemigos" a todos los demás.
Va a ser divertido.
Decenas de personas se han trasladado en las últimas semanas tras un acuerdo alcanzado entre Suecia y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Israel. www.jpost.com/national-news/eritrean-migrants-resettled-from-israel-to
Los migrantes proceden de países que, técnicamente, están en guerra con Israel. www.jta.org/2015/09/22/united-states/how-israeli-volunteers-on-the-gro