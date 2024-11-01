La líder del PP en O Barco de Valdeorras acusa a los brigadistas de provocar incendios porque “quieren trabajo”  

Inma Rodríguez García señaló que "los culpables son los incendiarios, y alguno de las brigadas forestales", a los que recomendó que "si quieren tener trabajo, pues que busquen otro que no sea temporal". Rodríguez también vinculó la ola de incendios con una supuesta intencionalidad política. «Qué casualidad que solo ardió en las comunidades del PP»