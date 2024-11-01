edición general
La líder del PP en O Barco de Valdeorras acusa a los brigadistas de provocar incendios porque “quieren trabajo”

Inma Rodríguez García señaló que "los culpables son los incendiarios, y alguno de las brigadas forestales", a los que recomendó que "si quieren tener trabajo, pues que busquen otro que no sea temporal". Rodríguez también vinculó la ola de incendios con una supuesta intencionalidad política. «Qué casualidad que solo ardió en las comunidades del PP»

12 comentarios
Veelicus
Una prueba de la degradacion moral del PP no es que esta señora haya dicho esto, es que no haya sido automaticamente expulsada del PP
3 K 56
Leon_Bocanegra
Qué casualidad que solo ardió en las comunidades del PP

Casualidad no ,hija de puta, mala gestión.
3 K 54
vicus.
El fuego solo arde en las comunidades del PP, de lunes a viernes en horario 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 4 de la tarde a 8 de la tarde y si en Castilla la Mancha arde el monte, es por qué Page aún que es del PSOE, es en realidad un pepero más infiltrado.
3 K 48
Javiersoler
#3 mira que me da asco el pp. Pero más asco me da el Spam de este tio 24/7. Si esta mierda es ser de izquierdas me quiero suicidar
0 K 6
concentrado
Y los líderes del PP quieren sobres llenos de fajos de billetes porque quieren trabajar aún menos de lo que trabajan.
0 K 13
RoterHahn
¿Hacen casting de incapacitados psicópatas mentales para sus puestos?
No lo entiendo como se puede ser tan perra y quedarse tan ancha.
0 K 12
Leon_Bocanegra
Hay que ser muy idiota o estar muy desinformado para tragarse las mentiras del PP.
0 K 11
MiguelDeUnamano
#1 También hay mucho malnacido que las repite aún a sabiendas de que es mentira.
1 K 36
Leon_Bocanegra
#4 y gratis! No les dan ni el mísero bocata que les daban a los bomberos.
0 K 11
hdblue
Vosotros sois los que votáis a esta gente. Es vuestra puta culpa. Luego no me lloréis cuando estéis en la puta miseria. No me daréis ninguna pena.
0 K 9
Andreham
Bueno, esta malnacida provoca a la gente porque si no genera odio se queda sin "trabajo" (porque a lo que hace no se le puede llamar trabajar).
0 K 8
aruleno
Es hora de poner una carta a Feijoo y que de ejemplo y destituya a esta señora por insultar y difamar a un colectivo. ¿No?
0 K 7

