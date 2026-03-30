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La líder del partido de oposición de Taiwan viajará a China para impulsar las "relaciones pacíficas"

Cheng Li-wun, la nueva líder del principal partido de la oposición de Taiwan, prepara las maletas rumbo a China en un movimiento que reabre viejas heridas y reactiva un guion conocido en la compleja relación entre Taipéi y Pekín. Desde Pekín, el mensaje ha sido cuidadosamente calibrado: el gobernante Partido Comunista quiere "promover el desarrollo pacífico" de los vínculos tanto entre formaciones como entre ambas orillas. Traducido al lenguaje político chino, implica reactivar un canal de interlocución que durante años sirvió de válvula de esc

| etiquetas: taiwán , china , geopolítica , ee uu
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
Supercinexin #3 Supercinexin
Éste es el camino, el del entendimiento, la naturalización y la unión. Para dolor y rechinar de dientes de. Washington y su programa de dominación mundial y, por supuesto, de nuestras putillas atlantistas y felatrices del Tío Sam.
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cenutrios_unidos #6 cenutrios_unidos
#3 Taiwan están vendidos. Las fábricas que se llevan a EE.UU no van a tardar más de 2-4 años en estar operativas. Y entonces ¿Sabes lo que va a pasar con Taiwan? Lo que pasas siempre que te fías de los gringos.

Ni China quiere meterse en Taiwan ni Taiwan quiere una injerencia directa de China. Pero no son gilipollas, saben que con una "relación comercial sana", son más los lazos que los unen que los que los separan.
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#9 chavi
#6 Se acabarán reunificando.... Y si EEUU se vá, tardarán menos
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Aguarrás #4 Aguarrás
A Zanahorio no le gusta esto. xD
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Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho
Todo coincide en un momento crítico por la guerra de Irán y el corte del suministro de petroleo donde Taiwán depende del 35%, pero también del helio importado para la fabricación de semiconductores, una industria esencial para la industria de Taiwán.
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josde #7 josde
Se unirán al final a China con un régimen especial, viendo que su protector esta loco y los abandona ahora.
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#8 chavi
reabre viejas heridas

Yo diría que quiere cerrarlas. A pesr de algunos...
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sat #10 sat
Nos llevan siglos de ventaja.
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alpoza #1 alpoza
Con nuestro primo de Zumosol curándose las heridas no estamos pa tonterias.
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#5 solojavi
Es la líder del partido opositor, queda mucho camino por recorrer, cuando regrese, si lo hace, veremos cómo van los acontecimientos.
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#11 chavi
#5 Bueno, habrá elecciones. A lo mejor acaba siendo el partido gobernante... o lo ilegalizan democráticamente :troll:
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menéame