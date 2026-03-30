La líder del partido de oposición de Taiwan viajará a China para impulsar las "relaciones pacíficas"

Cheng Li-wun, la nueva líder del principal partido de la oposición de Taiwan, prepara las maletas rumbo a China en un movimiento que reabre viejas heridas y reactiva un guion conocido en la compleja relación entre Taipéi y Pekín. Desde Pekín, el mensaje ha sido cuidadosamente calibrado: el gobernante Partido Comunista quiere "promover el desarrollo pacífico" de los vínculos tanto entre formaciones como entre ambas orillas. Traducido al lenguaje político chino, implica reactivar un canal de interlocución que durante años sirvió de válvula de esc