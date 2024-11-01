El líder del Green Party del Reino Unido apoya la moción «El sionismo es racismo» pese a las protestas

El líder del Partido Verde, Zack Polanski, dijo el martes que apoyará una moción titulada “El sionismo es racismo”, vinculada a las acciones del gobierno israelí en Gaza. Sus comentarios se producen días antes de una elección parcial crucial en la circunscripción del Gran Manchester de Gorton y Denton. La moción, que se presentará en la conferencia del partido el próximo mes, se titula “El sionismo es racismo”, y respalda el “derecho del pueblo palestino a la resistencia y liberación de la ocupación, el dominio y la subyugación israellíes”.